Sony, Mobil Dünya Kongresi'nde insan gözünün göremediği hareketleri yakalayacak kadar gelişmiş kamerası, 4K HDR ekranı, yüksek dosya indirme hızı, yuvarlatılmış tasarımı ve daha da akıllı özellikleri ile Xperia XZ Premium’u tanıttı. İşte Sony Xperia XZ Premium özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı:

Sony’nin bu yıl ki en büyük bombası olan Xperia XZ Premium, başka hiçbir akıllı telefonun yapamadığı yeni Motion Eye kamera sistemini yaratmak için Sony ve Cyber-shot fotoğraf makinelerinde yerleşik görüntüleme bilgi birikimini içinde barındırıyor. Xperia XZ Premium, genellikle üst seviye kompakt fotoğraf makinelerinde bulunan kendinden dahili bellekli görüntü sensörü Exmor RS içeren ilk akıllı telefon olarak, 5 kat daha hızlı görüntü tarama ve veri aktarımı sağlıyor. İşte bu da Xperia XZ Premium’un saniyede 960 kare kaydederek diğer akıllı telefonlardan dört kat daha yavaş, yavaş çekim video oynatma özelliğiyle günlük yaşamdan anları heyecan verici videolara dönüştürmenizi sağlarken bugüne kadar avcunuzun içinde mümkün olandan çok daha yüksek detay veren bir akıllı telefona sahip olmanız anlamına geliyor.

Xperia XZ Premium Özellikleri

Xperia XZ Premium ile bir akıllı telefonda dünyada ilk defa, 4K HDR (Yüksek Dinamik Aralık, 2160 x 3840) 5.5 inç ekran bulunuyor. Xperia XZ Premium, ayrıca 4K HDR izleme deneyimini avcunuzun içine taşıyarak sizi kanepenizin sınırlarına mahkum olmaktan kurtarmak için Sony’nin BRAVIA TV teknolojisini kullanıyor. Xperia XZ Premium özellikleri denildiğinde, en merak edilen özellik olan işlemci ise Qualcomm'un Snapdragon 835 olarak belirlenmiş. Snapdragon 835, aynı zamanda nefes kesen grafikler, üstün performans ve gelişmiş pil verimliliğini de destekliyor. 5 Gbps’ye varan aktarım hızı ile USB 2.0’dan 10 kat daha hızlı olan USB 3.1 bağlantısı sayesinde, dosya aktarımları da yüksek bir hızda gerçekleşiyor. USB Type-C yuvası ile, bağlantı parçası her zaman doğru konumda olduğundan cihazı takmak da çok kolay hale geliyor. Toparlayacak olursak:

5.5 inç LCD, 4k çözünürlüklü Gorilla Glass 5 ekran

Qualcomm Snapdragon 835 64-bit işlemci

Adreno 540 grafik işlemcisi

4 GB RAM

64 GB dahili depolama alanı (microSD desteği var)

19 megapiksel Exmor RS, hybrid AF, 960 fps slow mo, 4K videolu arka kamera

13 megapiksel Exmor RS, f/2.0, 22mm geniş açılı lense sahip ön kamera

3230 mAh batarya (Hızlı Şarj 3.0 destekliyor)

IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası

Ek özellikler: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB 3.1, GPS

Xperia XZ Premium Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Xperia XZ Premium, bahar 2017’nin sonundan itibaren global olarak Parlak Krom ve Derindeniz Siyahı renkleri ve sadece birkaç dakika şarj edip saatlerce kullanım sunan Quick Charger UCH12W’nun da aralarında bulunduğu destekleyici aksesuarla birlikte beğenilere sunulacak. Xperia XZ Premium fiyatı ise Türkiye için 3000 TL'nin üzerinde olacaktır.

Sony Xperia XZs Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı