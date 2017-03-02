Sony Xperia XZ Premium'un Motion Eye Teknolojisi Övgülere Doymuyor

Sony Xperia XZ Premium, Mobil Dünya Kongresi 2017'de duyuruldu ve basın mensuplarının eline geçer geçmez övgülere maruz kaldı. Birçok telefonun duyurulduğu kongrede bir ışık gibi parlayan amiral gemisi, pek çok otoriteden tam puan almayı başardı. Özellikle Motion Eye teknolojisiyle gündeme gelen Xperia XZ Premium'un satışa çıktıktan sonra iyi satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Üstün tasarımı ve Qualcomm'un en son nesil Snapdragon 835 işlemcisi ile dikkat çeken telefon, aynı zamanda dünyanın ilk 4K HDR ekranına sahip olmasıyla da ön plana çıkıyor. Sony Xperia XZ Premium birbirinden güzel teknolojileri o kadar güzel harmanlamış ki, ön inceleme videolarında en çok bahsedilen özelliği, Exmor RS sensörüne sahip 19 megapiksellik yeni kamerası oldu. İnsanlar, Sony Xperia XZ Premium'un 960 kare çekim hızı bulunan kamera yeteneğini övmeye doyamıyorlar.

Genellikle çıplak gözle görülemeyen şeyleri bile en ince ayrıntısına kadar yakalayan Motion Eye teknolojisi, yadsınamaz derecede ilham verici görsellerin yakalanmasına olanak tanıyor. Görülmeyen şeyleri görmek için zamanı yavaşlatmanıza yarayan bu teknoloji, her hareketi yakalayabilmenize imkan veriyor.

Aşağıdaki videodan Sony Xperia XZ Premium'un Motion Eye teknolojisinin resmi tanıtımını izleyebilirsiniz:

Sony Xperia XZ Premium Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı