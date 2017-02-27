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Sony Xperia XZs Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Sony Xperia XZs

Sony, pazarda çok başarılı olamamasına rağmen akıllı telefon dünyasını terketmek istemiyor. Her zaman olduğu gibi yeni akıllı telefonlarını Mobil Dünya Kongresi (MWC)'de duyuran Sony, Sony Xperia XZs akıllı telefonunu tanıttı. İşte Sony Xperia XZs özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı:

Sony Xperia XZ Premium akıllı telefonundan bir tık aşağıya indiğimizde Xperia XZ serisi ile karşılaşıyoruz. Geçen yıldan tanıdığımız Xperia XZ modelleriyle aynı olan Xperia XZs, gövde olarak hiçbir değişiklik sunmuyor ama donanım olarak birkaç değişikliği içerisinde barındırıyor. Sony, çıkardığı akıllı telefonlarda ısrarla aynı gövdeyi kullandığından kullanıcıları bir türlü heyecanlandıramıyor. Nitekim Sony Xperia XZs'de de orta seviye bir yenileme yapılmış. Yeni bir kamera, ayrıca ekstra 1 GB RAM eklenen telefonda hemen hemen bir değişiklik yok. 

Sony Xperia XZs Özellikleri

Sony Xperia XZs özellikleri

  • 5.2 inç LCD, 1920x1080 Gorilla Glass 5 ekran
  • Qualcomm Snapdragon 820 64-bit işlemci
  • Adreno 510 grafik işlemci
  • 32 GB dahili depolama alanı (microSD kart desteği)
  • 4 GB RAM
  • 19 megapiksel Exmor RS, hybrid AF, 960 fps slow-mo, 4K video
  • 13 megapiksel Exmor RS, f/2.0, 22mm geniş açılı lense sahip ön kamera
  • 2900 mAh batarya
  • IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası
  • Mavi, gümüş ve siyah renk seçenekleri

Sony Xperia XZs Çıkış Tarihi ve Fiyatı

5.2 inçlik formu yeniden tasarlanan ve aynı Motion Eye kamerayı barındıran Xperia XZs, Nisan 2017’nin başından itibaren bazı ülkelerde satışa sunulacak. Fiyatının ise Türk lirası ile 3000 TL'ye yakın olması bekleniyor.

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Yazar: - 27.02.2017

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