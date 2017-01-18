Sony Xperia Z5 ve Xperia Z5 Premium için Android 7.0 Nougat Güncellemesi Çıktı

Android 7.0 Nougat güncellemesi akıllı telefon modellerine gelmeye devam ediyor. Sony Xperia Z5 ve Xperia Z5 Premium modelleri de bu cihazlar arasına katıldı. Sony Xperia Z5 ve Xperia Z5 Premium modelleri için Android Nougat güncellemesi kademeli olarak kısa süre içinde tüm cihazlara dağıtılmış olacak.

Geride bıraktığımız yılın son aylarında Sony’nin daha yeni olan modeli Xperia XZ ilk olarak Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı. Bunun akabinde Sony Xperia Blog üzerinden Xperia Z5 ve Xperia Z5 Premium modellerine de Android 7.0 Nougat güncellemesinin dağıtılmaya başlanacağı duyuruldu. Xperia Z5 modellerinin hangi pazardan alındığına göre, Android 7.0 Nougat güncellemesinin cihazlara ulaşma süresi farklılık gösterecek. Ancak tüm cihazlara bu güncellemenin ulaşmasının da uzun zaman alması beklenmiyor. Ayrıca yakın zaman içinde Sony Xperia Z5 Compact, Xperia Z3+ ve Xperia Z4 Tablet için de güncelleme dağıtımının başlaması bekleniyor.

Android 7.0 Nougat güncellemesi ile çoklu pencere özelliği gibi standart Nougat özellikleri eklenirken, Sony ise daha uzun pil ömrü, ön kamera için geri sayım tuşu ve Xperia Home Launcher’a Google Assistant entegrasyonu sunuyor.

Son olarak Sony, Hindistan, Çin ve ABD pazarlarındaki etkinliğini azaltacağını duyururken, şirketin Mobile World Congress (MWC) etkinliğinde neler yapacağı da merak konusu oldu.

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