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Sony Xperia Z5, Z3 Plus ve Z4 Tablet'e Android 7.0 Nougat Yeniden Gönderildi

Sony Xperia Telefonlara Android 7.0 Nougat Yeniden Gönderiliyor

Sony, Android 7.0 Nougat güncellemesini Xperia Z3 Plus, Z4 Tablet ve Xperia X5 serisi için kullanıcılara tekrar göndermeye başladı. İlk güncellemeyi yayınladıktan sonra, çeşitli sorunlar çıkması nedeniyle geri çeken şirket, söz konusu Android 7.0 Nougat güncellemesini ikinci kez gönderdi. Bu sefer düzeltilmesi gereken birkaç hatanın üzerinden geçildi ve telefonları kullananlar rahat bir nefes aldı.

Sony, Android 7.0 Nougat'ın söz konusu cihazlar için ilk gönderimini, gönderildikten üç gün sonra durdurdu. SD kart performansı, ses oynatma ve pil ömrü ile ilgili sorunlar da dahil olmak üzere, kullanıcılardan pek çok geribildirim geldi ve bu sayı giderek artınca Sony çareyi güncellemeyi geri çekmekte buldu.

En son güncelleme 32.3.A.0.372 sürüm numarasına sahip ve şu an tüm kullanıcılara gönderildi. Sürüm, daha önce bahsedilen hata düzeltmelerinin yanı sıra, Google'ın Android 7.0 Nougat ile vaat ettiği her şeyi getiriyor. Böylece Sony akıllı telefonunu bu sürüme yükselten kullanıcılar, birçok yeni özellik ve iyileştirme elde ediyorlar.

Umarız ilerleyen dönemlerde bu tip sıkıntılarla bir daha karşılaşmayız. Peki siz Sony akıllı telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Yazar: - 10.02.2017

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