Sony, Yeni Akıllı Telefonu Xperia L1'i Tanıttı

WMC 2017’de yeni akıllı telefonlarını ardı arkasına sıralayan Sony, şimdi de orta seviyeye hitap eden yeni akıllı telefonu Xperia L1’i tanıtmanın heyecanını yaşıyor. Bir süredir Sony’nin uygun fiyat düzeyinde bir telefon duyuracağı kulislerde zaten konuşuluyordu. Xperia L1’i resmen tanıtan Sony böylelikle söylentilere noktayı koydu. Tasarım olarak alışılagelmiş Xperia dizaynını sürdüren Xperia L1’in özellikleri de tatmin edici görünüyor.

İlk olarak göze çarpan Xperia L1’in 5.5 inç HD ekrana sahip olması. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı barındıran telefonun hafızası MicroSD vasıtasıyla artırılabiliyor. Yeni Sony Xperia L1 gücünü 4 çekirdekli MediaTek MT6737T çipsetten alıyor. Bunlara ek olarak Sony Xperia L1’in Android 7.0 Nougat önyüklü olarak kutudan çıkacağı belirtildi.

Kamera özelliklerinden de bahsetmek gerekirse, 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan Xperia L1, bu konuda makul özelliklere sahip görünüyor. Donanımsal yapısına baktığımızda Sony Xperia L1’in en ilginç noktası ağırlığı, zira telefon 180 gr ağırlığıyla piyasadaki diğer cihazlardan çok daha ağır. Ancak 8.7 mm inceliği ile ağırlık konusunu dengelemişe benziyor.

Önümüzdeki ayın son günlerinde Türkiye’de boy göstermesi beklenen Sony Xperia L1’in fiyatına ilişkin bir bilgiye rastlanmadı ancak orta seviye bir telefon için uygun bir fiyatının olması bekleniyor.

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