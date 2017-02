Sony Yeni Bir Premium Telefon Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Sony'nin oldukça beğenilen telefonlardan bir tanesi olan Xperia Z5 Premium için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Söyledikleri çoğunlukla doğru çıkan bir Twitter kullanıcısı, Sony'nin Z5 Premium'un devamı niteliğinde yeni bir telefon geliştirdiğini söyledi.

Twitter'da daha önce de çeşitli iddiaları ile gündeme gelen Ricciolo isimli kullanıcı, yazdıları ile Sony hayranlarını bir hayli sevindirdi. "PREMIUM bir amiral gemisi geliyor... Ancak bunu MWC17'de gizli kapılar hariç, beklemeyin!" dedi. Yani telefonun 26 Şubat'ta düzenlenecek Dünya Mobil Kongresi sırasında tanıtılmayacağını söyleyen Ricciolo, yine de Sony'nin geliştirmekte olduğu telefonu bazı gruplara ve basın mensuplarına tanıtabileceğini ima etti

Özellikle tasarımıyla bir hayli beğeni toplayan Sony Xperia Z5 Premium serisinin devamının geleceği iddiaları daha önce de ortaya atılmıştı. Snapdragon 835 kullanacağı ve 6GB RAM'i olacağı söylenen telefonun Xperia Z6 Premium olarak adlandırılacağı iddia edilirken, şirketin Z serisini bırakmasının ardından, çıkması muhtemel bu telefonun XZ Premium ya da X2 Premium gibi isimlere sahip olması da ihtimaller arasında kendisine yer buldu.

PREMIUM flagship is coming... but don't hold your breath for #MWC #mwc17 , except the secret rooms... ;) #xperia #Sony #z5premium #successor