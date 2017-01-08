Sorsana, Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir bilgi yarışı olarak dikkat çekiyor. Oldukça işlevsel özelliklere sahip olan Sorsana, hem eğlendiriyor hemde bilgilendiriyor.

Öğrenirken eğlenecek, eğlenirken de bağımlı olacağınız bir oyun olan Sorsana, rakiplerinizle sohbet edip yarışabileceğiniz bir oyun olarak dikkat çekiyor. Yüzlerce kategoriden yüzbinlerce soruya sahip olan Sorsana, arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak yarışmanızı sağlıyor. Kendi sorularınızı ekleyebileceğiniz, yeni arkadaşlar edinebileceğiniz ve yeni ünvanlar kazanabileceğiniz sorsana oyunu boş zamanlarınızı değerlendiriyor. Profilinizi de geliştirebileceğiniz bir oyun olan Sorsana, ilgi alanlarınıza göre aramalar yapıp yeni arkadaşlar edinmenizi de sağlıyor. Rakiplerinizde sohbet edebileceğiniz bu oyunu sakın kaçırmayın.

Basit bir arayüzü ve renkli tasarımı bulunan oyun gözlerinize de hitap ediyor. Sorsana'nın rengarenk dünyasını sakın kaçırmayın. Meydan okuyabilir ve puanlarınızı yükseltebilisiniz. Sorsana oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.