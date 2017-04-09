Sorupanda, yerli üretim bir bilgi yarışı olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli atmosfere sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve bilgilerinizi sınayabiliyorsunuz. Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunu sakın kaçırmayın.

Keyifli zamanlar geçirmenize yardımcı olabilecek bir bilgi yarışı olan Sorupanda, farklı kategorilerden zorlu soruları bünyesinde barındırıyor. Rastgele oyuncularla yarışabileceğiniz oyunda dilerseniz arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Yerli geliştiriciler tarafından piyasaya sürülen oyunda işiniz oldukça zor. Dikkatli olmalı ve sorulara doğru cevap vermelisiniz. Bilginizi test edebileceğiniz ve yeni şeyler öğrenebileceğiniz Sorupanda oyununu sakın kaçırmayın. Binlerce soruya sahip olan oyunda 3 farklı oyun modu yer alıyor. Turnuva, meydan okuma ve hemen oynama modlarına sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Genel Kültür, Coğrafya, Tarih, Sinema, Matematik, Edebiyat, Spor, Müzik ve Bilim gibi türlerden onbinlerce soru barından oyun, boş vakitlerinizi değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir oyundur.

Kolay oynanışa sahip olan oyunda renkli görseller ve etkileyici sesler yer alıyor. Rakiplerinize meydan okuduğunuz oyun sürekli güncellenen soru arşiviyle de karşınıza çıkıyor. Beğenerek oynayabileceğiniz Sorupanda'yı sakın kaçırmayın.

Sorupanda'yı ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneriyoruz.