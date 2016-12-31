Sorupanda, son zamanlarda yükselişe geçen başarılı yerli yapımlar arasında yer alan, çok eğlenceli bir bilgi yarışması oyunu olarak dikkat çekiyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden oynayabileceğiniz bu oyunda, binlerce sorunun bulunduğu bir platformda ister arkadaşlarınızla isterseniz rastgele insanlarla bilgi yarıştıracaksınız.

Sorupanda gerçekten keyifli vakit geçirebileceğiniz oyunlar arasında yer alıyor. Eğer muadili oyunlardan sıkıldıysanız, yerli bir yapım olması nedeniyle ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Genel Kültür, Coğrafya, Tarih, Sinema, Matematik, Edebiyat, Spor, Müzik ve Bilim gibi türlerden onbinlerce soru barından oyun, boş vakitlerinizi değerlendirmek için biçilmiş kaftan.

Oyunda 3 farklı mod bulunuyor:

Hemen Oyna: Bu oyun modunuseviyenize göre seçebiliyorsunuz. Oyunda çevirimiçi olan oyuncularla karşı karşıya geliyor ve kıyasıya rekabet ediyorsunuz.

Bu oyun modunuseviyenize göre seçebiliyorsunuz. Oyunda çevirimiçi olan oyuncularla karşı karşıya geliyor ve kıyasıya rekabet ediyorsunuz. Meydan Oku: Bu da Facebook'ta bulunan arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz eğlenceli bir mod diyebilirim. Kazandığınız oyunları haber kaynağınızda paylaşarak, zaferinizi tescilleyebilirsiniz.

Bu da Facebook'ta bulunan arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz eğlenceli bir mod diyebilirim. Kazandığınız oyunları haber kaynağınızda paylaşarak, zaferinizi tescilleyebilirsiniz. Turnuva: Oyundaki en keyifli mod turnuva modu. 8 kişilik turnuvalara katılarak rakiplerinizi birer birer eleyin ve birinciliğe ulaşmaya çalışın.

Eğer bilgi yarışması kategorisinde güzel bir oyun arıyorsanız Sorupanda'yı ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneririm.