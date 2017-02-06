Sosyal Medya Morgan Freeman'lı Türk Hava Yolları Reklamını Konuşuyor

Sosyal medya Morgan Freeman'ın oynadığı Türk Hava Yolları reklamını konuşuyor. Daha önce ünlü aktörün Türk Hava Yolları reklamında oynayacağı haberleri sosyal medya gündemine düşmüşken, Super Bowl gecesinde yayınlanan reklamla birlikte bu durumun resmileştiğini de görmüş olduk.

Oldukça sade ve etkileyici bir reklam filmine imza atan Türk Hava Yolları, Morgan Freeman'ın karizmasını da kullanınca milli gururumuz olma geleneğini sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemde pek çok ünlü aktörle çalışan Türk Hava Yolları, son çalışması ile kitleleri etkilemeyi yine başarıyor.

Baştan sona Morgan Freeman'ı gördüğümüz reklam filmi, "Kimilerimiz keşfedilmeyenin peşine düşer" sözleriyle başlıyor. Daha sonra kamera Morgan Freeman'a odaklanıyor ve o etkileyici ses devam ediyor. İlerleyen saniyelerde Morgan Freeman'a çay servisi yapıldığını da görüyoruz. Reklam boyunca Morgan Freeman'ın ifade ettiği sözler ise muhteşem bir filmin en beğenilen sahnesini andırıyor:

"Kimilerimiz keşfedilmeyenin peşine düşer, heyecanla yola çıkarlar. Dünyaları buluşturup farklılıklardan keyif alırlar. Eğer siz de bizim gibi bu muhteşem gezegeni daha çok keşfetmek istiyorsanız, size eşlik etmeye hazırız. Şimdi, dünya daha büyük! Keşfet!"

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