Sosyal Medya Profilleri Artık CV Niteliği Taşıyor

Yapılan araştırmaya göre kurumsal şirketlerin yüzde 66’sı Facebook’u ve yüzde 54’ü Twitter’ı işe alım aşamasında kullanıyor. Yani sosyal medya üzerindeki faaliyetler işverenler için bir referans niteliği taşırken, sosyal medya profilleri de CV niteliğinde değerlendirilmeye başlandı. Sosyal medyadaki tutarlı profil, uygun görsel, gruplara katılım ve samimiyet gibi etkenler işverenler tarafından değerlendiriliyor.

Günümüzde sosyal medya birçok sektörde etkin olarak kullanılıyor. Sosyal medya profilleri bilhassa insanlar hakkında ilk izlenimleri gösteren bir ayna niteliği taşıyor. Yani yalnızca göz önünde olan tanınmış kişiler değil, sosyal medya kullanan herkesin profili mercek altında denebilir. Sosyal medya iş piyasasında da etkin bir rol oynuyor. İşe alım süreçlerinde şirketler adayların sosyal medya profillerini inceleyip, adaylar hakkında fikir sahibi oluyor. Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi PageGroup, istatistiklerle de sosyal medyanın işe alım yetkililerine referans olduğunu ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre şirketler işe alım süreçlerinde ağırlıklı olarak LinkedIn profillerini inceliyor. Şirketlerin yüzde 66’sı Facebook, yüzde 54’ü ise Twitter’ı işe alım aşamasında kullanıyor. Ayrıca şirketlerin yüzde 73’ünün sosyal medya faaliyetlerini değerlendirerek işe aldığı çalışanlardan memnun olduğu ifade ediliyor.

İşe alım aşamasında yetkililer, adaylar hakkında CV’den daha net bilgilere ve adaylar hakkındaki detaylara ulaşabildiklerini belirtirken, isabetli işe alımlar için sosyal medyanın etkin olarak kullanılmasını öneriyor. PageGroup, sosyal medya kullanıcılarının bu bağlamda sosyal medyayı özenli kullanmasını tavsiye ederken, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı: "Özellikle yapılması gerekenler; tutarlı bir profil, uygun görsel malzeme, sektörel gruplara katılım, samimiyet. Yapılmaması gerekenler ise uygunsuz içerik, işverenden yakınma mesajları paylaşmak, başkalarını taciz, rencide edici veya yalan ifadeler kullanmak."

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