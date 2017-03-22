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Sosyal Medya'da Alkol Yasağı Başladı

 Sosyal Medya'ya Alkol Yasağı Getirildi

Türkiye’de Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında alkollü içecek firmalarının hesaplarını artık takip edemeyeceğiz.

Aslında bu biraz geç kalmış bir uygulama olarak da değerlendirilebilir, çünkü 1 Haziran 2013 günü yürürlüğe giren ve gece 22.00'den sonra içki satışını yasaklayan 6487 sayılı kanunda,"Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tanıtımı yapılamaz. İçki satışı yapılan yerlerin tabelaları, bir yıl içinde buna uygun hâle getirilir" paragrafına yer veriliyordu.

Bu noktada "Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tanıtımı yapılamaz" ibaresi bu yasağı mümkün kılıyor, bu maddeye istinadan alkollü içecek firmalarının sosyal medya hesaplarına Türkiye üzerinden erişim engellendi.

Türkiye üzerinden giriş yapan Twitter ve Instagram kullanıcıları, alkollü içecek firmalarına takip etme talebi gönderemediklerini fark etti. Kullanıcının 18 yaşın üzerinde olması da uygulama için bir mazeret olarak kabul edilmiyor, yasak aşılamıyor.

Sosyal Medya'ya Alkol Yasağı Getirildi

Kullanıcılar aşağıdaki gibi,  “Hesabınızın bu eylemi gerçekleştirmek için izni olmayabilir. Lütfen sayfayı yenileyin ve tekrar deneyin.” uyarısıyla karşılaşıyorlar.

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Sosyal Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

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Yazar: - 22.03.2017

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