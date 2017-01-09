Sosyal Medyada Nusr-et Rüzgarı Esiyor!

Nusret Gökçe son zamanların en büyük sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi. Çok başarılı bir steakhouse zincirine sahip olan Gökçe, diğer yandan Instagram'dan attığı görsel ve videolarla insanların gönlünde taht kurdu. Popüler kültür ikonu şimdi de Amerikan basketboluna konu oldu. Golden State Warriors ve Sacramento Kings'in birbiriyle atıştığı twitlerde Nusret Gökçe'yi de gördük.

Sosyal medya bizi her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Her gün yeni efsanelere tanık olunan platformlarda yine bizi çok güldüren ve bayrakları çıkarmamızı sağlayan bir olay yaşandı. Nusr-et Steakhouse'un sahibi Nusret Gökçe'nin başrol olduğu bir mention atışması, kullanıcıların da epey ilgisini çekti. Golden State Warriors'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan "Dubs'ın Sacramento'yu nasıl yendiğini görün" şeklinde yapılan bir paylaşımın ardından Sacramento Kings, "Hayır" şeklinde bir cevap yazınca, Golden State Warriors hesabını yönetenler Nusret Gökçe'nin meşhur tuz ekme pozunu gönderdiler.

Şu sıralarda epey etkileşim alan mention'a Türk kullanıcılarda dahil oldu. Sizlerle bazılarını paylaşalım:

1- As bayrakları as

2- Curry Soslu Mu?

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