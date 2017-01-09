?     Geri Bildirim
Çekiliş
TamindirHaberSosyal MedyaSosyal Medyada Nusr-et Rüzgarı Esiyor!

Sosyal Medyada Nusr-et Rüzgarı Esiyor!

Sosyal Medyada Nusr-et Rüzgarı Esiyor!

Nusret Gökçe son zamanların en büyük sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi. Çok başarılı bir steakhouse zincirine sahip olan Gökçe, diğer yandan Instagram'dan attığı görsel ve videolarla insanların gönlünde taht kurdu. Popüler kültür ikonu şimdi de Amerikan basketboluna konu oldu. Golden State Warriors ve Sacramento Kings'in birbiriyle atıştığı twitlerde Nusret Gökçe'yi de gördük.

Sosyal medya bizi her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Her gün yeni efsanelere tanık olunan platformlarda yine bizi çok güldüren ve bayrakları çıkarmamızı sağlayan bir olay yaşandı. Nusr-et Steakhouse'un sahibi Nusret Gökçe'nin başrol olduğu bir mention atışması, kullanıcıların da epey ilgisini çekti. Golden State Warriors'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan "Dubs'ın Sacramento'yu nasıl yendiğini görün" şeklinde yapılan bir paylaşımın ardından Sacramento Kings, "Hayır" şeklinde bir cevap yazınca, Golden State Warriors hesabını yönetenler Nusret Gökçe'nin meşhur tuz ekme pozunu gönderdiler. 

Nusret Gökçe Golden State Warriors

Şu sıralarda epey etkileşim alan mention'a Türk kullanıcılarda dahil oldu. Sizlerle bazılarını paylaşalım:

1- As bayrakları as

Nusret Gökçe As Bayrakları

2- Curry Soslu Mu?

Curry Soslu Mu?

Sosyal Medyayı Sallayan 'Esnaf Şehmus' Ortaya Çıktı

Başbakan ve Adalet Bakanı'ndan Çok Önemli Sosyal Medya Uyarısı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 09.01.2017

Sosyal Medyada Nusr-et Rüzgarı Esiyor! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Nokia 6 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı Nokia 6 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı Nokia nihayet ilk Android işletim sistemine sahip telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hayranların merakla beklediği telefonun ilk olarak…
Amerikalılar Mars’a, Avrupalılar Ay’a Kentler Kurma Yarışına Girdiler Amerikalılar Mars’a, Avrupalılar Ay’a Kentler Kurma Yarışına GirdilerGeçen sene ABD Mars Projesine hız verirken, Avrupa Uzay Ajansı ESA’da Ay yüzeyinde bir Ay Kasabası kurma projesini başlatmıştı. Bir yerlere… MacBook Pro Sahibinin Hayatını Kurtararak Fiyatının Hakkını Verdi MacBook Pro Sahibinin Hayatını Kurtararak Fiyatının Hakkını VerdiBic MacBook Pro almayı düşünürken fiyatını gördüğünüzde bir saniyeleğine durup hayatı sorgulamaya, evrendeki yerinizin ne olduğunu anlamaya…
İlk iPhone 10 Yıl Önce Bugün Steve Jobs Tarafından Böyle Tanıtılmıştı Injustice 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ

Tamindir E-Bülten