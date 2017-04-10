Sosyal Medyada Paylaşılan Yalan Referandum Haberlerine Dikkat!

Sosyal medya üzerinden, referandum oy pusulaları hakkında yayınlanan yanıltıcı bilgilere aman dikkat! İnternetin yanlış bilgiye olan açıklığından yararlanan bazı kötü niyetli kişiler sizi kandırmaya çalışabilir.

Birçok milletvekilinin de yalanladığı, resimde paylaşılan bilginin aksine, yazının ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ yazısına denk gelmesi oyunu geçersiz kılamaz. İki farklı renk alanından oluşan pusulada, ‘tercih’ yazılı mührü kararınızın bulunduğu kısma taşırmadan basmanız yeterli.

16 Nisan’da gerçekleşecek seçim hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) resmi internet sitesinde ‘Sıkça Sorulan Sorular’ bölümünde, “Oy verme işlemiş nasıl olacak?” sorusunun cevabını paylaştı.

Sevgili okurlar, siz siz olun sosyal medyada paylaşılan her bilgiye hemen inanmayın.

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