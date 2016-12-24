Sosyal Medyada Teröre Destek Suçundan Kaç Kişinin Tutuklandığı Açıklandı

Ülkemizde son zamanlarda artan terör olaylarının ardından, sosyal medyada halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven ve terör örgütü propagandası yapan kişilere karşı kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı. Hayatını kaybeden insanların fotoğraflarının paylaşılmasından, insanlarımızı öldüren terör örgütlerinin övülmesine kadar pek çok suça ortak olan kişilerin sayısı bugün itibarıyla belli oldu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda 3.710 kişi hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı.

Bugün İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı basın açıklaması, son 6 ayda sosyal medya üzerinden halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden paylaşımlarda bulunan kişilerin sayısını ortaya çıkardı. Toplamda 3.710 kişi hakkında adli işlem yapıldığı duyurulan basın açıklamasında, bu kişilerden 1.656'sının tutuklandığı ve 1.203'ünün ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer yandan 84 kişinin gözaltı işlemi devam ederken; 767 kişinin de gözaltından serbest bırakıldığı açıklandı.

Basın açıklamasının devamında ise şu bilgilere yer verildi:

"Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir. Öte yandan, her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır."

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