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Sosyal Medyanın En Çok Konuşulan Konusu ‘Yeni Müfredat’ Oldu

meb yeni müfredat

Sosyal medya üzerinden en çok konuşulan konu olan müfredat değişikliği, Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) kamuoyunun görüşüne açılmasıyla birlikte sadece bakanlığın resmi e-posta adresi üzerinden 185 bin görüş ve öneri aldı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından oluşturulan, '@mebttkb' isimli bakanlığın resmi Twitter hesabı, 21 milyon kullanıcı tarafından ziyaret edildi. 'program2017' etiketiyle 13 bin 638 tweet atıldı. TTKB, görüşlerin çoğunu sosyal medya üzerinden anlık cevapladı.

meb yeni müfredat twitter hesabı

Temel beceri ve yeterlilikler’ ve ‘öğretim programlarında temel konular’ olmak üzere iki ayrı başlık altında toparlanan tüm derslerin, her biri için ayrı komisyon kuruldu. Tüm görüş ve önerileri değerlendiren TTKB yeni müfredat için çalışmalarını hızlandırdı.

Program, toplanan görüş, öneri ve katkıların değerlendirildiği ‘askıdaki hali’, ‘ekleme’, ‘çıkarma’ ve ‘gerekçe’ aşamalarından geçti ve son haline ulaştı. Bu ayın sonunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a, sunulacak müfredatın son hali MEB’in resmi hesabından duyurulacak. Yeni müfredat, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak.

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

İndir3.6 MB
MEB E-OKUL VBS Android
MEB E-OKUL VBS Android Android için E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

İndir5.2 MB
MEB E-OKUL Android
MEB E-OKUL Android Android için E-Okul Uygulaması

İndir14.4 MB
MEB E-OKUL iOS
MEB E-OKUL iOS iOS için Resmi E-Okul Uygulaması

Yazar: - 06.03.2017

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