Sosyal Medyanın Yeni Akımı, Lensimi Düşürdüm Pozu

Fatih Terim’in bile kayıtsız kalamadığı, bir zamanların sosyal medyasını kavuran, “Haberim yokmuş gibi çek” akımı değil mi bu diyorsanız, cevap veriyorum: değil. Aradaki fark ne derseniz, muhtemelen cevabım ‘estetik’ olur.

Bu yeni akımın temsilcileri, verdikleri pozlarda uzaklara değil doğrudan yere bakıyor. Bir şeyler arama edasıyla gözlerini kameradan uzaklaştıran modeller arasında, oldukça fenomen olanları da mevcut. Devin Brugman, Inka Williams, Elyse Knowles gibi blog yazarları neredeyse tüm fotoğraflarında, yeni trendi desteklediklerini belli ediyor. Hatta Kylie Jenner bile lenslerini ararken kameralara yakalanan isimler arasında!

Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama, profesyonel fotoğrafçılar da akımın destekçilerinden. Poz vermenin insanı yeterince gerginleştirdiğini, bu şekilde daha rahat ve doğal pozlar yakalayabildiklerini savunuyorlar. Peki, ‘bilerek’ bakmayınca nasıl doğal olunuyor sevgili fotoğrafçı arkadaşım diye sormazlar mı adama?