?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaSosyal Medyanın Yeni Akımı, Lensimi Düşürdüm Pozu

Sosyal Medyanın Yeni Akımı, Lensimi Düşürdüm Pozu

lensimi düşürdüm pozu

Fatih Terim’in bile kayıtsız kalamadığı, bir zamanların sosyal medyasını kavuran, “Haberim yokmuş gibi çek” akımı değil mi bu diyorsanız, cevap veriyorum: değil. Aradaki fark ne derseniz, muhtemelen cevabım ‘estetik’ olur.

fatih terim

Bu yeni akımın temsilcileri, verdikleri pozlarda uzaklara değil doğrudan yere bakıyor. Bir şeyler arama edasıyla gözlerini kameradan uzaklaştıran modeller arasında, oldukça fenomen olanları da mevcut. Devin Brugman, Inka Williams, Elyse Knowles gibi blog yazarları neredeyse tüm fotoğraflarında, yeni trendi desteklediklerini belli ediyor. Hatta Kylie Jenner bile lenslerini ararken kameralara yakalanan isimler arasında!

kylie jenner

Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama, profesyonel fotoğrafçılar da akımın destekçilerinden. Poz vermenin insanı yeterince gerginleştirdiğini, bu şekilde daha rahat ve doğal pozlar yakalayabildiklerini savunuyorlar. Peki, ‘bilerek’ bakmayınca nasıl doğal olunuyor sevgili fotoğrafçı arkadaşım diye sormazlar mı adama?

İndir16 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Sosyal Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir48 MB
Instagram Windows-phone
Instagram Windows-phone Windows Phone için Popüler Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

Yazar: - 21.02.2017

Sosyal Medyanın Yeni Akımı, Lensimi Düşürdüm Pozu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Qualcomm'un Yeni Çipi İnternet Hızlarını Uçuracak Qualcomm'un Yeni Çipi İnternet Hızlarını Uçuracak 5G teknolojisinin temelleri yavaş yavaş atılırken Qualcomm, yaptığı açıklama ile Snapdragon X20 ismini verdiği yeni LTE modemini duyurdu. Telefonlarda…
Facebook Otomatik Video Oynatma Kapatma Eklentisi Çıktı! Facebook Otomatik Video Oynatma Kapatma Eklentisi Çıktı!Hatırlanacağı üzere çok kısa bir süre önce popüler sosyal medya platformu Facebook yeni bir özelliği uygulamaya başlayacağını duyurmuştu.… Geçen Yıl İnternet Üzerinden Yaklaşık 70 Milyar Lira Harcama Yapıldı Geçen Yıl İnternet Üzerinden Yaklaşık 70 Milyar Lira Harcama Yapıldıİnternet üzerinden alışveriş yapmak gittikçe yaygınlaşıyor. Sanal alemde yapılan harcamaların genişlemesi, sayılara da yansımış durumda.…
Huawei Honor 8 Lite Resmen Duyuruldu BTK'dan Çağrı: Gelin Fikrinizi Bize Anlatın

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ

Tamindir E-Bülten