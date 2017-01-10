Sosyal Medyayı Sallayan Adam: 'Kar'a Sevdalandı, Şimdi de Balayına Çıktı!

Geçtiğimiz yıl Bursa'da kardan yaptığı gelinle çektiği görüntüler ile sosyal medyanın gündemine oturan vatandaş, şimdi de kardan gelinle balayına çıktı. Bu yıl da kardan yaptığı eşiyle birlikte balayına çıkıp güneşlenen Ertan K. abimiz, yine internette tıklanma rekorları kıracak gibi görünüyor.

Geçen yıl yaptığı 2 metrelik kardan gelinle çektiği görüntüler internette tıklanma rekorları kırınca ikincisini yapan Ertan K, bu kez balayına çıkmayı tercih etti. İzleyenleri kahkahaya boğan Ertan K. abi, bikini giydirdiği kardan gelinin yanına plaj havlusunu sererek uzandı. Kardan gelinin üzerine krem sürmeyi de ihmal etmeyen abimiz, kameraların karşısına geçip soruları yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Kardan gelin hakkında yorum yapan Ertan K, “Annem ve eşim benimle görüntülenmek istemedi. Seneye kardan çocuklarımız olur herhalde. Bu kardan kadının eşimle aramı açmasından korkuyorum" diyerek gazetecileri güldürdü. Bu kadar ilgi beklemediğini de belirten espirili abimiz, "kardan gelinle balayının çok soğuk geçtiği kesin" dedi.

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