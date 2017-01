Sosyal Medyayı Sallayan 'Esnaf Şehmus' Ortaya Çıktı

İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde yedek parça ticareti yapan Şehmus Seven son günlerde sosyal medyada çok konuşulan bir isim oldu. Twitter’da elektrik kesintileriyle alakalı girdiği diyaloglarla bir anda sosyal medya gündemine gelen "Esnaf Şehmus", Hürriyet gazetesi vasıtasıyla artık daha çok tanınıyor.

Şehmus Seven, İkitelli OSB’de 7 çalışanı ile birlikte yedek parçacılık yapıyor. Son günlerde sert kış koşullarından kaynaklı art arda elektrik kesintileri sebebiyle işleri aksayan Seven, Twitter üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a serzenişte bulundu ve akabinde gelişen mesajlaşmalar üzerine Şehmus Seven sosyal medya gündemine oturdu. Seven, mesajında: “Sayın Bakanım İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 gündür elektrik verilmiyor zararımız çok büyük yardımcı olur musunuz” dedi. Bunun üzerine birtakım troll hesaplar Seven’i hedef alan twitleri ardı arkasına sıraladı. Kimi onu İsrail ajanı olmakla suçladı kimisi de üst aklın bir parçası olmakla.

Telefonla kendisine ulaşan Hürriyet muhabirine konuşan Şehmus Seven: “Ben öyle Twitter’a giren biri de değilim. Bu olaydan önce tek bir takipçim vardı. Kimse takip etmez ki beni. Şimdi artmış. Ben o gün basit bir sorunu dile getirdim. 5 gün üst üste elektrik yoktu ve birkaç gün daha gelmeseydi buradaki tüm esnaf çok ciddi zarar görürdü. Sayın Bakan’a yönelik yazdığım o mesajdan sonra kimi, İsrail ajanı olduğumu söyledi, kimi Marksis-Leninist olduğumu söyledi! Oysa Marksis-Leninist nedir onu da bilmiyorum. Biri bu Esad’ın ajanı diyor, biri İsrail ajanı mısın diyor. Ben, elektrik yok diyorum adam diyor ki sen vatanı mı böleceksin. Anlamıyorum ki!. Sadece elektrik istedim ben. Milliyetçi bir insanım. Yedi tane sigortalı çalışanım var. Vergimi, sigortamı günü gününe ödeyen biriyim” dedi.

Türkiye Sabah Uyandığında Güne Gözünü Sosyal Medyada Açıyor

Sosyal Medyadaki Fotoğraflara Dikkat! Kabusunuz Olabilirler