?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetSoundCloud Çok Ucuza Gidiyor!

SoundCloud Çok Ucuza Gidiyor!

SoundCloud Çok Ucuza Gidiyor!

Müzik dinleme servisleri daha henüz bu kadar popüler değilken, SoundCloud vardı. 2007 yılında servis vermeye başlayan web sitesi tam 10 yıldır alternatif müzik zevklerine hizmet etmeye devam ediyordu.

Aslında MySpace web sitesinin birazdaha moder bir sürümüymüş gibi görünse de SoundCloud'un müzik sosyal platformunda teri oldukça başka. Her ne kadar alternatif gruplara, müzisyenlere ve kullanıcılara hitap etse de SoundCloud bugünün müzik servisleri ile artık baş edemiyordu. Sonunda web sitesi satış bayrağını çekti ve kendine 250 milyon dolar gibi son derece düşük bir fiyat biçti. Bu rakam uzmanlara göre SoundCloud'un gerçek değerinin oldukça altında. Dedikodular servisin "su içinde" 700 milyon dolar edebileceğini fısıldıyor. Uzmanlara göre de bu 700 milyon dolarlık etiket, SoundCloud'un tam değerini ifade ediyor.

Bir süre önce SoundCloud'un Spotify ile masaya oturacağı konuşuluyordu. Hatta aylık 5 dolarlık bir üyelik ücretiyle paralı bir servis olmayı bile alından geçiriyordu. Ancak Spotify kararından vazgeçti. Diğer yandan, Soundcloud'da asla ücretli üyelik seçeneğini gerçekleştirmedi.

İndir3.2 MB
SoundCloud Android
SoundCloud Android Android için müzik dinleme uygulaması

İndir12.4 MB
SoundCloud iOS
SoundCloud iOS iPhone ve iPad için SoundCloud uygulaması

Uygulamaya Git
SoundCloud
SoundCloud Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

İndir1.8 MB
SoundCloud
SoundCloud SoundCloud Mac Masaüstü Uygulaması

Twitter Müzik Servisi SoundCloud'a 70 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı

Spotify, SoundCloud'u Satın Alabilir

Editöre Yaz:
Yazar: - 13.03.2017

SoundCloud Çok Ucuza Gidiyor! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Windows Mağazası Artık Uygulamaları Yüklemeden Önce Denemenizi Sağlıyor Windows Mağazası Artık Uygulamaları Yüklemeden Önce Denemenizi Sağlıyor Microsoft, Windows 10'da gösterilen tüm Windows uygulamalarının kullanıcılar tarafından önce denenip, sonra yüklenmesini sağlayan bir hizmet…
Ocak Ayında Hangi Telefon Üreticisi Lider Oldu? Ocak Ayında Hangi Telefon Üreticisi Lider Oldu?Yayınladığı sektörel araştırmalarla ön plana çıkan comScore, Ocak 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan akıllı telefonlara dair… Amazon Echo'dan Kan Donduran CIA Cevabı Amazon Echo'dan Kan Donduran CIA CevabıGeçtiğimiz günlerde başlayan CIA açığı tartışmalarına, Amazon'un akıllı hoparlörü Echo da dahil oldu. Bir kullanıcının Echo'ya sorduğu…
Google 'My Android' Sitesi, Kişiye Özel Temalar ve Duvar Kağıtları Sunuyor YGS 2017 Soru ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ

Tamindir E-Bülten