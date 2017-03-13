SoundCloud Çok Ucuza Gidiyor!

Müzik dinleme servisleri daha henüz bu kadar popüler değilken, SoundCloud vardı. 2007 yılında servis vermeye başlayan web sitesi tam 10 yıldır alternatif müzik zevklerine hizmet etmeye devam ediyordu.

Aslında MySpace web sitesinin birazdaha moder bir sürümüymüş gibi görünse de SoundCloud'un müzik sosyal platformunda teri oldukça başka. Her ne kadar alternatif gruplara, müzisyenlere ve kullanıcılara hitap etse de SoundCloud bugünün müzik servisleri ile artık baş edemiyordu. Sonunda web sitesi satış bayrağını çekti ve kendine 250 milyon dolar gibi son derece düşük bir fiyat biçti. Bu rakam uzmanlara göre SoundCloud'un gerçek değerinin oldukça altında. Dedikodular servisin "su içinde" 700 milyon dolar edebileceğini fısıldıyor. Uzmanlara göre de bu 700 milyon dolarlık etiket, SoundCloud'un tam değerini ifade ediyor.

Bir süre önce SoundCloud'un Spotify ile masaya oturacağı konuşuluyordu. Hatta aylık 5 dolarlık bir üyelik ücretiyle paralı bir servis olmayı bile alından geçiriyordu. Ancak Spotify kararından vazgeçti. Diğer yandan, Soundcloud'da asla ücretli üyelik seçeneğini gerçekleştirmedi.

Uygulamaya Git SoundCloud Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

Twitter Müzik Servisi SoundCloud'a 70 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı

Spotify, SoundCloud'u Satın Alabilir