Space Armor 2, uzay temalı tps (üçüncü şahıs nişancı) oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Microsoft’un seri haline gelen fps oyunu Halo’daki karakteri anımsatan, özel zırh ve gelişmiş silahlarla donatılmış bir karakteri kontrol ediyoruz.

Kaliteli grafikler sunan uzay oyunlarından Space Armor 2’de hikaye modu, savunma modu ve meydan okuma modu olmak üzere üç oyun modu yer alıyor. Oyuna ilk başladığımızda sadece hikaye modu açık. Bu modda belli görevleri (şu kadar sayıda düşman öldür, şu kadar sürede bölümü tamamla gibi) istenen süre içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz.

Zırh ve silahlar için yükseltme seçenekleri, 20’den fazla silah, yeni karakter sıralama sistemi, çoğu akıllıca hareket eden ve tehlikeli 50’den fazla yaratık, bölüm sonlarında çıkan 6 titan ile mobil platformda en iyi uzay oyunlarından biri Space Armor 2.