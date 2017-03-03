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Space Armor 2
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Space Armor 2

(Android)
Space Armor 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Space Armor 2
Space Armor 2
Space Armor 2
Space Armor 2
Space Armor 2

Uzay yaratıklarını temizleyin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Space Armor 2, uzay temalı tps (üçüncü şahıs nişancı) oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Microsoft’un seri haline gelen fps oyunu Halo’daki karakteri anımsatan, özel zırh ve gelişmiş silahlarla donatılmış bir karakteri kontrol ediyoruz.

Kaliteli grafikler sunan uzay oyunlarından Space Armor 2’de hikaye modu, savunma modu ve meydan okuma modu olmak üzere üç oyun modu yer alıyor. Oyuna ilk başladığımızda sadece hikaye modu açık. Bu modda belli görevleri (şu kadar sayıda düşman öldür, şu kadar sürede bölümü tamamla gibi) istenen süre içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz.

Zırh ve silahlar için yükseltme seçenekleri, 20’den fazla silah, yeni karakter sıralama sistemi, çoğu akıllıca hareket eden ve tehlikeli 50’den fazla yaratık, bölüm sonlarında çıkan 6 titan ile mobil platformda en iyi uzay oyunlarından biri Space Armor 2.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
OPHYER
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