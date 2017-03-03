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Space Armor 2
TamindirMobilOyunlarRol YapmaSpace Armor 2 - IPhone Ve IPad İçin Ücretsiz Uzay Oyunu

Space Armor 2

(iOS)
Space Armor 2 İndir Hemen İndir

712 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Space Armor 2
Space Armor 2
Space Armor 2
Space Armor 2
Space Armor 2

Zeki ve tehlikeli uzay yaratıkları sizleri bekliyor.

Erkan Calp Son güncelleme 11 dakika önce

Space Armor 2, Microsoft’un popüler FPS oyunu Halo serisini hatırlatan uzay temalı tps oyunu. Üçüncü şahıs nişancı oyunlarından keyif alıyorsanız, uzay oyunlarını da seviyorsanız iki türü birleştiren bu yapıma hayır demeyeceğinizi düşünüyorum. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilir olan oyunun ücretsiz ve 1 GB altı bir oyuna göre detaylı, kaliteli grafikler sunduğunu ekleyeyim.

20’den fazla silah ve zırh, ekipman yükseltme sistemi, 50’den fazla zeki ve tehlikeli yaratık, 6 yenilmez fikri oluşturan boss, karakter sıralama sistemi ve üç oyun modu ile mobilde en iyi uzay oyunlarından biri Space Armor 2. Karakteri dıştan gösteren diğer deyişle tps türü olduğundan geliştirebildiğiniz karakterinizi görme şansınız oluyor.

Oyuna ilk başladığınızda sadece hikaye modu açık. Hikaye modunda görev bazlı ilerliyorsunuz. Görev öncesinde başardığınız taktirde kazanabileceğiniz silah, zırh, güçlendiricileri görebiliyorsunuz. Bu modda sürekli olarak karakterinizi geliştiriyorsunuz. Yükseltme menüsü fazla detaylı olduğundan bir bayan size eşlik ediyor. Hikaye modu dışında meydan okuma ve savunma modu var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Lei Wang
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