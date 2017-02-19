?     Geri Bildirim
Space Commander
TamindirMobilOyunlarStratejiSpace Commander - Android İçin Uzay Temalı Strateji Oyunu

Space Commander

Space Commander İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Space Commander
Space Commander
Space Commander
Space Commander
Space Commander

Farklı modlar sunan etkileyici grafiklere sahip harika bir uzay oyunu.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Space Commander, özel efektleri, animasyonları, yüksek kalitede grafikleriyle dikkat çeken uzay strateji oyunu. Android platformuna ücretsiz çıkış yapmasıyla şaşırtan uzay oyununda yaratıklarla da oynayabiliyoruz. Seçilebilir 3 ırk, 6 kahraman ve 30’dan fazla karakteristik muharebe birliği var.

Ücretsiz indirilip oynanabilen AAA kalitesinde nadir uzay strateji oyunlarından biri Space Commander.

Hem telefon hem de tablette rahat oynanış sunan yenilikçi kontrol sistemine sahip oyunda farklı modlar yer alıyor. Destansı yıldız savaşları deneyimi yaşayacağımızı iddia eden hikaye modu, ödüller kazandıran güçlü düşmanlarla savaştığımız meydan okuma modu, birliklerimizi toplayıp diğer oyuncularla kapıştığımız galaksi arena ve daha nice mod karşımıza çıkıyor.

Space Commander için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Gamegou Limited
Space Commander QR Kodu Okutarak İndir

Strateji Popülerleri

  1. Clash of Clans
    Clash of ClansAndroid için Strateji Oyunu
  2. Minecraft: Pocket Edition
    Minecraft: Pocket EditionAndroid için Minecraft Oyunu
  3. Plants vs. Zombies 2
    Plants vs. Zombies 2Android için Plants vs. Zombies 2 Oyunu
  4. Boom Beach
    Boom BeachAndroid İçin Strateji Oyunu
  5. Battle of Zombies: Clans War
    Battle of Zombies: Clans WarAndroid için Strateji Oyunu