Space Commander
Farklı modlar sunan etkileyici grafiklere sahip harika bir uzay oyunu.
Space Commander, özel efektleri, animasyonları, yüksek kalitede grafikleriyle dikkat çeken uzay strateji oyunu. Android platformuna ücretsiz çıkış yapmasıyla şaşırtan uzay oyununda yaratıklarla da oynayabiliyoruz. Seçilebilir 3 ırk, 6 kahraman ve 30’dan fazla karakteristik muharebe birliği var.
Ücretsiz indirilip oynanabilen AAA kalitesinde nadir uzay strateji oyunlarından biri Space Commander.
Hem telefon hem de tablette rahat oynanış sunan yenilikçi kontrol sistemine sahip oyunda farklı modlar yer alıyor. Destansı yıldız savaşları deneyimi yaşayacağımızı iddia eden hikaye modu, ödüller kazandıran güçlü düşmanlarla savaştığımız meydan okuma modu, birliklerimizi toplayıp diğer oyuncularla kapıştığımız galaksi arena ve daha nice mod karşımıza çıkıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Gamegou Limited
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