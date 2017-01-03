Uzay boşluğunda yolculuk yapmak oldukça zorlu bir iştir. Özellikle de uzayda ne tür cisimlerle karşılaşacağınızı bilmiyorsanız. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Space War: Galaxy Defender oyunu, size uzayda yolculuk yapma imkanı sağlıyor.

Space War: Galaxy Defender oyununda size özel hazırlanan bir gemi ile birlikte uzayda yolculuk yapıyorsunuz. Bu yolculuğu ise çeşitli araştırmalar yaparak uzay hakkında bilgi sahibi olmak için yapıyorsunuz. Fakat bu yolculuk esnasında sizi uzayda büyük tehlikeler bekliyor olacak. Sizin araştırma yapmanızı istemeyen düşmanlar uzay boşluğunda geminize saldıracak. Bu yüzden dikkatli olmanız gerekli. Eğer size yapılacak olan bu saldırıya karşı başarılı bir savunma yapamazsanız sizi kimse kurtaramaz. Düşmanları yenmek zorundasınız. Eğer yenilirseniz tüm ekibinizi ve geminizi kaybedeceksiniz!

Uzay geminize ilk bölümlerde basit silahlar takmanız gerekli. Taktığınız bu basit silahlarla birlikte düşmanları öldürmeli ve daha çok para kazanmalısınız. Öldürdüğünüz her düşman başına para kazanıyorsunuz ve kazandığınız bu paralar savunma yapabilmeniz için oldukça önemli. Çünkü ne kadar fazla para kazanırsanız o kadar kuvvetli silah alabiliyorsunuz. Kuvvetli silahlara sahip olmanız ise ilerleyen bölümlerdeki zorlu düşmanlar için size büyük avantaj sağlayacak.

Hemen şimdi ekibinizi hazırlayın ve uzay yolculuğunda düşmanlarla savaşın. Siz iyi bir lider olarak ekibinizi ve uzay geminizi düşmanlardan koruyabilirsiniz.