Space X Projesi Uzaya 'İkinci El' Roket Gönderdi

Elon Musk'un kurduğu SpaceX bu sefer farklı bir yöntem izledi ve daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketiyle beraber "SES-10" haberleşme uydusunu yörüngesine gönderdi. Falcon 9 roketi bu fırlatılışından sonra su üzerindeki platformuna başarıyla dönüş de yaptı.

Oysa düne kadar uzaya hiçbir roketi ikinci kez göndermeyen, ancak 2011 yılından itibaren bu konuda çalışmalar yapan SpaceX, kritik bir uzay uçuşuna daha adını başarıyla yazdırdı. Space X, "SES-10" haberleşme uydusunu taşıyan ve daha önce kullanılan Falcon 9 roketlerinden birini, ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 18.27'de yörüngesine gönderdi.

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Space X yaptığı açıklamada Falcon 9 roketinin 62 milyon dolara mal olduğu ve bir defadan fazla kullanıldığında her uçuşun maliyetinin yarıya yakın düşürülebileceğini söylüyor. Ancak yeniden kullanılan roketin maliyeti açıklamıyor. SpaceX CEO'su Elon Musk, fırlatmayla ilgili internet sayfasında canlı bir bağlantı yaparak, roketin en pahalı bölümünde maliyetin düşürülmesinin uzay uçuşları bakımından bir devrim olduğunu açıkladı. SpaceX firmasından geçen, 2018 yılında iki kişiye turist olarak Ay'ın etrafında tur attıracağını ve bu hizmetin parasının tahsil edildiğini de duyurmuştu.

Yeniden uzaya gönderilen Falcon 9'un uçuşunu ve geri dönüşünü aşağıdan izleyebilirsiniz.

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