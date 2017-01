Uzayda istasyon kurmak ve oralarda araştırmalar yapmak günümüzde artık normal bir hale geldi. Fakat normal olarak karşılanan bu durum bazı tehlikeleri görmezden gelmemize neden olmuyor. Uzay hala tehlikeli ve uzayda istasyon kurmak oldukça cesaret isteyen bir davranış. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Spaced Out! oyunu bu konuyu ele alıyor.

Spaced Out! oyununda Dave isimli bir karakterimiz uzayda araştırma yapmak içi gemisine atlayıp uzun bir yolculuğa çıkıyor. Yolculuk sonunda başarılı bir şekilde hedefe varan Spaced Out! karakterimiz, bir süre uzayda kendi istasyonunu kullanarak araştırmalar yapıyor. O da ne! Nedenini bilmediğiniz bir şekilde işler yolunda gitmemeye başlıyor. Spaced Out! karakterimiz yani Dave için korku dolu dakikalar başlıyor. Dave'in uzay gemisinden çıkması gerekli. Fakat Dave anahtarı nereye koyduğunu hatırlamıyor. Olamaz, Dave uzay gemisinde biraz daha kalırsa hayatını kaybedebilir!

Spaced Out! oyununda sizin göreviniz Dave'i kurtarmak. Yer çekimi olmayan ortamda Dave'i hareket ettirerek anahtarı bulmaya çalışın. Bu oyunda oldukça büyük bir sorumluluğunuz var. Dave'ın hayatı sizin elinizde olabilir. Hadi neden duruyorsunuz? Hemen Spaced Out! oyununu indirin ve Dave için araştırma yapmaya başlayın.

Dave ve geride bıraktığı insanlık size güveniyor. Eminiz Spaced Out! oyununu başarılı bir şekilde tamamlayıp Dave'i kurtaracaksınız. Başarılar genç insan!