Special Forces Group 2, iPhone ve iPad’de oynanabilir Counter Strike benzeri oyun arayanlara tavsiye edebileceğim kaliteli bir yapım. Boyutuna göre hiç te fena gözükmeyen görseller sunan fps (birinci şahıs nişancı) oyunun ücretsiz indirilebiliyor olması ise iOS platformunu düşündüğümüzde oldukça şaşırtıcı.

Basit kontrol sistemiyle telefonda da tablette de keyifli, rahat oynanış sunan üç boyutlu first person shooter oyunu Special Forces Group 2, tekil modda botlara karşı ve online modda gerçek oyunculara karşı oynama imkanı tanıyor. Hangi modu seçerseniz seçin önünüze 5 seçenek çıkıyor: Klasik, Diriliş, Bayrak Yakalama, Zombi Modu ve Bomba Modu. Tabanca, av tüfeği, keskin nişancı tüfeği, bomba ve daha pek çok silah kullanabiliyorsunuz ve kurşun geçirmez yelekle kendinizi korumaya alabiliyorsunuz.

20’dan fazla harita sunan Special Forces Group 2’de özel kuvvet ekipleri ve terörist ekipleri olmak üzere iki taraf yer alıyor. Her takım için de 5 karakter bulunuyor. FPS oyunlarından keyif alıyorsanız Counter Strike’a benzerliğiyle dikkatimizi çeken bu yapımı kaçırmayın derim.