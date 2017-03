Speed Kings: Drag Racing, efsane araba yarışı oyunu Need For Speed’i anımsatan, kaliteli grafik ve oynanışa sahip drag (kalkış) yarışı oyunu. Şehrin arka sokaklarında usta yarışçılarla birebir kapıştığınız yarış oyununu Android cihazınıza indirmenizi tavsiye ederim. Bol özelleştirme seçenekleriyle enfes bir drag oyunu bizlerle.

Görsel çizgileri, aracın sadece dış görünümü değil, parçalarını da değiştirmemize izin veren özelleştirme menüsü, kolay ancak eğlence dozu yüksek oynanış sunmasıyla Need For Speed’i aratmayan kaliteli bir drag yarışı oyunu çıkarmış Voltare Games. Oyunda elbette tek bir amacınız var; Sokakların hakimi olmak. Özel olarak düzenlenen yarışlarda rakiplerinizi birbir yenerek anahtarlarını alıp garajınızı en iyi araçlarla dolduruyorsunuz. Boss yarışları, hızlı yarışlar, sıralama usulü yarışlar, most wanted dahil birçok yarış seçeneği mevcut.

Speed Kings: Drag Racing Özellikleri: