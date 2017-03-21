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Speed Kings: Drag Racing
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Speed Kings: Drag Racing

Speed Kings: Drag Racing İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Speed Kings: Drag Racing
Speed Kings: Drag Racing
Speed Kings: Drag Racing
Speed Kings: Drag Racing
Speed Kings: Drag Racing

Sokakların sahibi olun.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Speed Kings: Drag Racing, efsane araba yarışı oyunu Need For Speed’i anımsatan, kaliteli grafik ve oynanışa sahip drag (kalkış) yarışı oyunu. Şehrin arka sokaklarında usta yarışçılarla birebir kapıştığınız yarış oyununu Android cihazınıza indirmenizi tavsiye ederim. Bol özelleştirme seçenekleriyle enfes bir drag oyunu bizlerle.

Görsel çizgileri, aracın sadece dış görünümü değil, parçalarını da değiştirmemize izin veren özelleştirme menüsü, kolay ancak eğlence dozu yüksek oynanış sunmasıyla Need For Speed’i aratmayan kaliteli bir drag yarışı oyunu çıkarmış Voltare Games. Oyunda elbette tek bir amacınız var; Sokakların hakimi olmak. Özel olarak düzenlenen yarışlarda rakiplerinizi birbir yenerek anahtarlarını alıp garajınızı en iyi araçlarla dolduruyorsunuz. Boss yarışları, hızlı yarışlar, sıralama usulü yarışlar, most wanted dahil birçok yarış seçeneği mevcut.

Speed Kings: Drag Racing Özellikleri:

  • Harika üç boyutlu grafikler (Araba modellemeleri etkileyici)
  • Gerçekçi sürüş deneyimi (Nitro sayesinde sürpriz sonlar)
  • Farklı oyun modları (Özellikle boss yarışları çok güzel)
  • Özelleştirme (Parça değişimi, boyama vs)

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Voltare Games
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