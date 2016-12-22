Speedtest'e Göre Türkiye İnternet Hızında Dünyada Kaçıncı?

İnternet bağlantınızın hızını ölçmenize yarayan ve anlık durumunuzu gösteren Speedtest, yayınladığı raporla birlikte ülkelerin internet hızlarına dair bilgiler verdi. Rapora göre Türkiye internet hızı konusunda dünyada 81. sırada.

2016'nın ikinci ve üçüncü çeyreğinde elde edilen verilere göre hazırlanan raporda, Türkiye'deki internet hızının bir önceki seneye yani 2015'in ikinci ve üçüncü çeyreğine göre düştüğü tespit edildi. Bu düşüşle birlikte Türkiye internet hızı konusunda listede kendisine ancak 81. sırada yer bulabildi. Buna rağmen mobil bağlantı konusunda oldukça iyi sonuçlar veren ülkemiz, İsveç ve ABD gibi ülkeleri geride bırakarak, mobil internet hızı konusunda 16. sıraya yerleşti.

Raporda Türkiye'nin 2016'da sabit genişbant indirme hızı 14,51 Mbps ve yükleme hızı da 4,04 Mbps düzeylerinde kaldı. 2015'te indirme hızı 16,27 Mbps, 4,75 Mbps düzeylerini görmüştü. Küresel indirme hızı listesinde Sri Lanka'nın bir basamak gerisinde 81. sırada yer alan ülkemiz, Güney Kıbrıs'ın ise bir basamak üstünde yer almayı başardı. Yükleme hızı konusundaysa Pakistan'ın ardından ancak 110. sırada kendisine yer bulabildi. Bu arada Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke olduğunu da hatırlatalım. OECD ülkeleri arasında en çok internet abonesi olan 11. ülke olan Türkiye'de, bu kadar fazla abonenin 110. ülke kalitesinde hizmet alabilmesinin de altı çizildi.

En Hızlı İnternet Sağlayıcısı

Speedtest üzerindne herhangi bir test yaptığınızda, sitenin sizin internet sağlayıcınıza kadar test ettiğinizi görmüşsünüzdür. İşte bu verilerden hareketle internet sitesi, Türkiye'de en hızı interneti sunabilen sağlayıcıları da sıraladı. Superonline ve Uydunet indirme konusunda birbirlerine çok yakın sonuçlar verirken, yükleme konusunda Superonline'ın çok daha iyi hizmet verdiği ortaya çıktı.

En Hızlı Mobil İnternet Sağlayıcısı

Hemen aşağıda bulabileceğiniz küçük uygulamalar üzerinden telefonunuz üzerinden de hız testleri yapmanız mümkün. Özellikle 4.5G'ye geçildiği gün sonuna kadar kullanılan bu uygulamalar, Speedtest için de önemli bir veri kaynağı oluşturmuş.

Mobil internet konusunda en hızlı hizmeti Turkcell verirken, onu Türk Telekom ve Vodafone takip etti. En hızlı internet verildiği ilimiz 34,94Mb ile Adana oldu. Başkent Ankara’daki hız 31,90 Mbps olarak ölçümlenirken; ülke ortalamasının hemen altındaki 29,96 Mbps ile en düşük ortalama indirme hızına sahip büyük şehir İzmir olarak saptandı.

Türkiye İnternet Hızında Dünyada Kaçıncı Sırada?

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