Spin, Ketchapp’ın kötü grafiklerine rağmen nasıl bağımlılık yaptığına inanamadığım oldukça zor refleks oyunu. Renkli topun dönen platform üzerinde ilerlemesini sağlamaya çalıştığımız oyunda engelleri aşarken platformun da beraberinde dönmesiyle zor anlar yaşıyoruz.

Tüm Android telefonlarda akıcı oynanış sunan oyunu zorlaştıran şey aslında topun sürekli sağa kayması. Topun düz yuvarlanmasını sağlayabilmek için sola dokunuyoruz elbette ancak engeller o kadar sık aralarından geçerken bu hareketi kolaylıkla yapamıyoruz. Sağa çeken topu dengede tutmaya çalışırken platformda engel teşkil eden yapılara değmemek bir yandan da altınları toplamak hayli zor.

Arka planda gaza getiren müziklerle daha da coşturan oyun sonsuz yapıda tasarlandığından bir müddet sonra sıkıcı hal almaya başlıyor. Her yanma sonunda engellerin değiştirilmesi farklı bölümde oynuyormuş hissi uyandırsa da puan kasma üzerine kurulu olduğu gerçeğini değiştirmiyor.