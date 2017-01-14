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Spin
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Spin

(iOS)
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120 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Spin
Spin
Spin

Topla birlikte dönen platformda ilerlemelisiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Spin, Ketchapp’ın basit görselli refleks oyunlarından biri. Döner yapıda engellerle dolu platformda topu ilerletmeye çalışıyorsunuz oyunda ancak engelleri aşmak bir hayli zor. Zorluğunu ilk dakikalardan hissettiren yapım, iPhone’da oynanmak üzere tasarlanmış.

Yenilikçi kontrol sistemiyle dilediğiniz yerde rahatça oynayabileceğiniz refleks odaklı top oyununda yönünüzü değiştirdiğinizde sizinle birlikte üzerinde gittiğiniz platform da yön değiştiriyor. Karşınıza çıkan engeli önceden görüp pozisyon alma şansınız oldukça azalıyor. Topun zor geçeceği noktaların fazla oluşu da oyuna renk katan detaylar arasında.

Oyunda topun kontrolünü sağlamak için sola dokunmanız yeterli oluyor. Parmağınızı çektiğiniz anda da top sağ yöne gidiyor. Bu dengeyi dönen platformda ayarlamak ta tamamen sizin becerinize kalmış.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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