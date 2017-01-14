Spin(iOS)
Topla birlikte dönen platformda ilerlemelisiniz.
Spin, Ketchapp’ın basit görselli refleks oyunlarından biri. Döner yapıda engellerle dolu platformda topu ilerletmeye çalışıyorsunuz oyunda ancak engelleri aşmak bir hayli zor. Zorluğunu ilk dakikalardan hissettiren yapım, iPhone’da oynanmak üzere tasarlanmış.
Yenilikçi kontrol sistemiyle dilediğiniz yerde rahatça oynayabileceğiniz refleks odaklı top oyununda yönünüzü değiştirdiğinizde sizinle birlikte üzerinde gittiğiniz platform da yön değiştiriyor. Karşınıza çıkan engeli önceden görüp pozisyon alma şansınız oldukça azalıyor. Topun zor geçeceği noktaların fazla oluşu da oyuna renk katan detaylar arasında.
Oyunda topun kontrolünü sağlamak için sola dokunmanız yeterli oluyor. Parmağınızı çektiğiniz anda da top sağ yöne gidiyor. Bu dengeyi dönen platformda ayarlamak ta tamamen sizin becerinize kalmış.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Ketchapp
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Spin Eski Sürümleri
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