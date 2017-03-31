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SpinMagic
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoSpinMagic - IPhone İçin Artırılmış Gerçeklik Uygulaması

SpinMagic

SpinMagic İndir Hemen İndir

22 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
SpinMagic
SpinMagic
SpinMagic
SpinMagic

Fotoğraf ve videolarınıza 3 boyutlu çizimler ekleyin.

Erkan Calp Son güncelleme 37 dakika önce

SpinMagic, iPhone 6s ve üzeri modellerle uyumlu artırılmış gerçeklik uygulaması. Telefonunuzu hareket ettirerek çizdiğiniz 3 boyutlu şekilleri filtreleyip fotoğraf veya videolarınıza aktarabildiğiniz farklı bir mobil uygulama.

AR (Augmented Reality, Artırılmış Gerçeklik) destekli kameraya sahip olacak iPhone modeli öncesinde karşımıza çıkan SpinMagic uygulaması, 3D çizimleri çektiğiniz fotoğraf ve videolara eklemenize izin veriyor. Çizim yaparken ekrana dokunmak yerine telefonunuzu bir kalem gibi kullanıyor, çiziminizi havada gerçekleştiriyorsunuz. Çıkan şekle hazır filtrelerden (canlandırılmış çiçekler, kepekler, parıltı ve daha birçok filtre mevcut) dilediğinizi uygulayıp fotoğraf veyahut 7 saniyelik video formatında sosyal ağlarda paylaşıyorsunuz.

Akıllı telefonlardaki sensörlerle çalışan MotionStack adında bir teknolojiyle geliştirilen uygulama, tamamen ücretsiz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Adtile Technologies Inc
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