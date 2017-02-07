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Spiral
TamindirMobilOyunlarBeceriSpiral - Android İçin Refleks Oyunu

Spiral

Spiral İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Spiral
Spiral
Spiral
Spiral
Spiral

Sarmal platformdan inmek göründüğü kadar kolay değil.

Erkan Calp Son güncelleme 21 dakika önce

Spiral, Ketchapp’ın Android platformuna çıkardığı sağlam refleks gerektiren oyunlarından biri. Bekleme anında, boş zamanlarda açıp oynanabilecek eğlence dozu yüksek bir oyun. Her defasında başa sarmanıza rağmen kopamadığınız oyunlar varsa bunlara bir yenisini daha ekleyin.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz refleks oyununda sarmal şeklinde kuleden aşağı doğru hızla iniyorsunuz. Platformdan hız kesmeden inen renkli toplar, tamamen sizin kontrolünüzde değil. Aşağı hızla kayarken tek yapabildiğiniz hareket zıplamak. Hızınızı kesmek için akıllıca noktalara özenle yerleştirilmiş setleri aşmak göründüğü kadar kolay değil. Platform sarmal şekilde olduğundan çok önceden görüp ona göre zamanlamayı ayarlama şansına sahip değilsiniz. Aniden çıkan setlere çarpmamak için refleksleriniz çok iyi olmalı.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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