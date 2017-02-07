Spiral, Ketchapp’ın Android platformuna çıkardığı sağlam refleks gerektiren oyunlarından biri. Bekleme anında, boş zamanlarda açıp oynanabilecek eğlence dozu yüksek bir oyun. Her defasında başa sarmanıza rağmen kopamadığınız oyunlar varsa bunlara bir yenisini daha ekleyin.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz refleks oyununda sarmal şeklinde kuleden aşağı doğru hızla iniyorsunuz. Platformdan hız kesmeden inen renkli toplar, tamamen sizin kontrolünüzde değil. Aşağı hızla kayarken tek yapabildiğiniz hareket zıplamak. Hızınızı kesmek için akıllıca noktalara özenle yerleştirilmiş setleri aşmak göründüğü kadar kolay değil. Platform sarmal şekilde olduğundan çok önceden görüp ona göre zamanlamayı ayarlama şansına sahip değilsiniz. Aniden çıkan setlere çarpmamak için refleksleriniz çok iyi olmalı.