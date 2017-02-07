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Spiral
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Spiral

(iOS)
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253 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Spiral
Spiral
Spiral
Spiral
Spiral

Sarmal kuleden hız kesmeden inmeye çalışın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Spiral, sarmal kuleden hız kesmeden inmeye çalıştığımız zorlu oynanış sunan Android refleks oyunu. Ketchapp’ın imzasını taşımasıyla zorluk düzeyini tahmin edeceğinizi düşündüğüm oyunda setleri aşabilmek için büyük uğraş vermeniz gerekiyor. Sağlam reflekslerin yanında sağlam da sinirleriniz olmalı.

Kulenin tepe noktasından başlayıp yere doğru son hız inen renkli topları kontrol altında tutup mümkün olduğunca fazla puan almamız gerekiyor. Yani başlayıp sonunu göremeyeceğiniz diğer deyişle sonsuz oynanışın hakim olduğu bir mobil oyun Spiral.

Hiç beklemediğimiz anlarda yüz yüze geldiğimiz setleri aşabilmek için harika zamanlamayla zıplamamız gerekiyor. Zamanlama bu oyunda çok önemli. Süre sınırınız yok, belli bir göreviniz yok veya ulaşmanız gereken bir hedef nokta yok. Sadece kulenin olabildiğince aşağısına inmemiz isteniyor. Ara sıra çıkan değerli taşları toplamak zorun değil ancak toplarsak yeni karakterler ve kule tasarımlarını açabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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