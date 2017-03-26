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Spontana - How good do I look?
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Spontana - How good do I look?

(Android)
Spontana - How good do I look? İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Spontana - How good do I look?
Spontana - How good do I look?
Spontana - How good do I look?
Spontana - How good do I look?
Spontana - How good do I look?

Selfie fotoğraflarda ne kadar iyi çıkıyorsunuz?

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Spontana - How good do I look?, selfie fotoğraflarınızda ne kadar iyi çıktığınızı kullanıcılara sorabildiğiniz, selfie’leri puanlayabildiğiniz farklı bir uygulama. Android telefonunuza ücretsiz indrip Instagram, Facebook, VK hesabınızı bağlayarak kullanabildiğiniz selfie uygulaması, size bir aynadan fazlasını söylüyor.

Daha çok bayanların kullanacağını düşündüğüm selfie uygulaması, kıyafet seçiminde zorlanan, aynanın karşısında dakikalarca vakit geçiren kişilere yardımcı oluyor. Selfie’nizi çekip uygulamaya yüklüyorsunuz ve rastgele seçilen 12 kişi tarafından fotoğrafınız 10 üzerinden değerlendiriliyor. Bir fotoğrafta en fazla 100 puan toplayabiliyorsunuz. En çok oylanan fotoğraflarınız profilinizde öne çıkarılıyor. Başkalarının da selfie’lerini değerlendirme, fotoğraflarını beğendiğiniz kişilerle hızlıca iletişime geçme şansına da sahipsiniz. Unutmadan, son 24 saat, 7 gün ve 1 ay içinde en çok beğenilen selfie’leri de görebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Vintegra Ltd
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