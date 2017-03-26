Spontana - How good do I look?, kıyafet seçiminde zorlanan bayanların kullanacağını düşündüğüm iPhone uygulaması. Selfie fotoğrafınızı çekip değerlendirmeye açtığınız uygulamayla size en çok yakışan kıyafeti hızlıca öğrenebilirsiniz. Ayna karşısında kıyafet denemekten yorulduysanız fotoğrafınızı topluluğa açarak “Bu akşam hangi kıyafeti giysem acaba?” sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

Hangi kıyafetin kendisine yakıştığına karar veremeyen kadınlar için hazırlanmış eşsiz bir mobil uygulama Spontana. Adından da anlayacağınız üzere fotoğrafınızı çekip göndererek kullanıcılara “Nasıl görünüyorum?” sorusunu yöneltiyorsunuz. Kullanıcılar selfie’nizi 10 üzerinden puanlıyor. Bir fotoğraf için en fazla 100 puan alabiliyorsunuz. Hangi kıyafetle daha iyi göründüğünüz puanlama neticesinde ortaya çıkıyor.