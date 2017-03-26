?     Geri Bildirim
Spontana - How good do I look?
TamindirMobilYaşamSpontana - How Good Do I Look? - IPhone İçin Selfie Değerlendirme Uygulaması

Spontana - How good do I look?

(iOS)
Spontana - How good do I look? İndir Hemen İndir

82 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Spontana - How good do I look?
Spontana - How good do I look?
Spontana - How good do I look?
Spontana - How good do I look?
Spontana - How good do I look?

Selfie'lerde ne kadar iyi çıkıyorsunuz?

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Spontana - How good do I look?, kıyafet seçiminde zorlanan bayanların kullanacağını düşündüğüm iPhone uygulaması. Selfie fotoğrafınızı çekip değerlendirmeye açtığınız uygulamayla size en çok yakışan kıyafeti hızlıca öğrenebilirsiniz. Ayna karşısında kıyafet denemekten yorulduysanız fotoğrafınızı topluluğa açarak “Bu akşam hangi kıyafeti giysem acaba?” sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

Hangi kıyafetin kendisine yakıştığına karar veremeyen kadınlar için hazırlanmış eşsiz bir mobil uygulama Spontana. Adından da anlayacağınız üzere fotoğrafınızı çekip göndererek kullanıcılara “Nasıl görünüyorum?” sorusunu yöneltiyorsunuz. Kullanıcılar selfie’nizi 10 üzerinden puanlıyor. Bir fotoğraf için en fazla 100 puan alabiliyorsunuz. Hangi kıyafetle daha iyi göründüğünüz puanlama neticesinde ortaya çıkıyor.

Spontana - How good do I look? için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Vintegra Ltd
Spontana - How good do I look? QR Kodu Okutarak İndir

Yaşam Popülerleri

  1. Ezan ALARMI
    Ezan ALARMIiPhone ve iPad için Ezan Uygulaması
  2. letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
    letgo: 2. El Eşya Alım & SatımiPhone ve iPad için Alışveriş Uygulaması
  3. Günün Uygulaması
    Günün UygulamasıiOS için Popüler Uygulamaları Ücretsiz Sunan Uygulama
  4. Orkid Özel Gün Takvimi
    Orkid Özel Gün TakvimiiPhone ve iPad için Regl Dönemi Hesaplayıcı
  5. E-Devlet Kapısı
    E-Devlet KapısıiPhone için E-Devlet Uygulaması

Spontana - How good do I look? Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster