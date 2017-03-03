Spotify 50 Milyon Paralı Üye Hedefine Ulaştı

Spotify müzik dinleme servisleri arasında üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Yeni bir twit atan Spotify 50 milyon ücretli üyeye ulaştığını, kullanıcılarına teşekkür ederek duyurdu.

Spotify, geçen sene Mart ayında yaptığı bildirimle 30 milyon ücretli üyeye ulaştığını duyurmuştu. 1 sene içerinde bu rakamı neredeyse ikiye katlamış olması artık Spotify'ın müzik dinleme servisleri arasındaki yerini oldukça sağlamlaştırdığının da işareti.

50 milyon ücretli kullanıcının üzerine Spotify'ı ücretsiz kullananları da eklerseniz, servisin kullanıcı sayısının 100 milyonu geçtiği de gelen haberler arasında.

Spotify'ın arkasından gelen müzik servisi ise Apple Music. Apple Music 2106 yılı Aralık ayında yayınladığı raporda 20 milyon ücretli kullanıcıya sahip olduğunu açıklamıştı.

Bu arada Tidal müzik servisi de 1.1 milyon ücretli üyeye sahip. Ancak Tidal'ın rakamları artmıyor, aksine azalıyor azalıyor.

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