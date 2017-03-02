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Spotify Hi-Fi Özelliklerini ve Fiyatını Sosyal Medyada Test Ediyor

Spotify Hi-Fi Özelliklerini ve Fiyatını Sosyal Medyada Test Ediyor

 Spotify, Hi-Fi kalitesinde müzik servisi yapacağını henüz resmi olarak duyurmadı. Ancak sosyal medyada, bu hizmetin üyelik bedelleri hakkında ufak ufak nabız yokluyor.

Yeni Hi-Fi müzik servisi için çok acele etmeyen Spotify, yeni üyelik bedelleri hakkında sosyal medya kullanıcılarına tam anlamıyla aşağıdaki gibi gönderilerle "zarf atıyor".

Spotify Hi-Fi

Bu yeni serviste neler olacak diye soracak olursanız, Twitter ve Reddit'e düşen bazı ekran görüntülerine göre, Spotifay yeni Hi-Fi seçeneğiyle ses kalitesini artırmakla kalmayacak, oldukça özel servisler de sunacak. Tamamen ses kaybı yaşamadan müzik dinleme özelliği sunacak olan Spotify Hi-Fi bir taraftan fiziksel uzunçalarların da (LP) satışını yapacak. Bu LP'lerin fiyatları Spotify Hi-Fi üyeleri için özel olacak. Spotify Hi-Fi bu servisi seçenlere bir LP'de ücretsiz olarak hediye edecek gibi görünüyor.

Spotify Hi-Fi

Spotify Hi-Fi servisinin fiyatları, sosyal medyada paylaştığı gönderilere bakılacak olursak 3 farklı kademe de olacak. Normal Spotify üyeliğinin üzerine +5 dolar, +7.50 dolar ve +10 dolar ödeyerek bu yeni servisi de edinebileceğiz gibi görünüyor.

İndir348.71 KB
Spotify
Spotify Online Müzik Dinleme Programı

İndir10 MB
Spotify Android
Spotify Android Android İçin Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

İndir34.3 MB
Spotify iOS
Spotify iOS iPhone ve iPad İçin Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

İndir14 MB
Spotify Windows-phone
Spotify Windows-phone Windows Phone için Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

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Yazar: - 02.03.2017

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