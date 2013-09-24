Spotify1.0.51.693 (Windows)
Spotify uzun zamandır yurtdışında en çok tercih edilen müzik dinleme uygulamalarından bir tanesi ve barındırdığı geniş müzik arşivini ücretsiz olarak sunması nedeniyle her türlü müzik dinleyicisine hitap ediyor. 2008 yılından beri büyümesini sürdüren servisin 2013'te ülkemize giriş yapması ile birlikte elbette binlerce kullanıcı hemen programa geçiş yaparak müzik dinlemeye başladı.
Tamamen lisanslı ve yasal olarak müzik dinlemeye imkan tanıyan uygulama, parça aralarındaki reklamlardan gelir elde ediyor ve böylece dinleyiciler istedikleri albümlere tamamen ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Ücretsiz olarak alacağınız Spotify hesabı ile programa giriş yaptıktan sonra hemen dinlemeye başlayabilir, yahut Facebook hesabınızı da bağlayarak arkadaşlarınızın ne dinlediğinizi görmelerini sağlayabilirsiniz.
Aynı zamanda bir medya oynatıcı işlevi de gören program, kendi bilgisayarınızdaki mp3 dosyalarını da oynatabilmenize imkan tanıyor ve böylece program değiştirme gibi işlemler yapmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca kendi müzikleriniz olsa bile onların albüm ve sanatçı bilgilerini çekmesi sayesinde bilgiye erişimi de hızladırıyor.
Kendi listelerinizi de hazırlayabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz Spotify, sık sık müzik dinliyorsanız kesinlikle tercihleriniz arasında yer almalı.
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Spotify için Buse nur dedi ki;
Çok güzel teşekkürler deneyin lütfen canlarım
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Spotify 1.0.6.80 için dogukansurger dedi ki;
çok güzel hoşuma gitti bazı şarkılar çıkmıyo ama olsun ölmicem ya ahahaahahah çok espiriciyim şaka bi yana ama güzel hepine tavsiye edrim iyi dinlemelerArtı Yönleri: çok güzel Eksi Yönleri: iyrenç
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Cevap yazan: isimsiz5 yıl yaşadım zengin oldum fakir oldum senin kafanı bulamadım5 Ekim 2015 Pazartesi - 13:54:47 - Şikayet Et
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5- Spotify 0.9.8.296 için Emre Soytekin dedi ki;
Reklamları da olmasa fevkaladenin fevkinde...Artı Yönleri: Kesintisiz, istediğiniz her tür müzik Eksi Yönleri: Bedava versiyonununda arada reklam müzikleri çıkıyor.
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Spotify 0.9.7.16 için ŞABAN GÖLGE dedi ki;
İLK DEFA GÖRDÜM ,BEĞENDİM,TESEKKURLER
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 261 / 61,056
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Spotify
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