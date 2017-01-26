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Spotify'a da Zam Geldi

spotify 

Bir çoğumuzun  "aman 10 lirayı nereye vermiyoruz, müzik ruhun gıdası abi ya", diyerek kullandığımız Spotify, 2017’ye üzücü bir zam haberiyle başladı. Bireysel Premium Üyelik Paketi 9,99, Aile paketi ise 13,99 olan Spotify, artık yeni yıla yüzde elli zamla devam edecek.

Kullanıcılarına gönderdiği maille, üç ay daha aynı fiyattan devam edeceği ve sonrasında zam uygulamasının gerçekleşeceğini belirten Spotify müzik uygulaması, Nisan ayı itibarıyla bireyselde 13,99 olurken, aile paketinde 20,99 TL’ye yükselecek.Aile Paketlerine yeni katılacak üyelere de zamlı fiyat uygulanacağını belirten Spotify, yeni üyelerin ise direk zamlı fiyatı ödemeye başlayacağını belirtti.

spotify mail

Peki, Ya Diğer Müzik Servisleri?

Alternatif müzik programlarından akla ilk gelen Apple Music ve Deezer, Premium Paket fiyatlarında herhangi bir zam haberi duyurmadı. Aylık ücretleri Spotify'ın zam uygulanmadığı fiyatlarıyla aynı. Premium Bireysel üyelik bedelleri aylık 9,99. Apple Music yeni kullanıcılarına ilk üç ay ücretsiz deneme avantajı sunarken, Deezer’da bu süre 30 gün.

Kısaca artık “Evladım şu müzikleri nasıl indiriyorsun telefonuna, bana da yapsana.” , “Teyzecim, Spotify kullanıyorum ben.” , “Ne fay? Ya yapıver işte, çalsın.” , “Paralı ama bu.” , “Ay! kalsın o zaman.” gibi diyaloglara alışmaya başlasak iyi olacak.

İndir348.71 KB
Spotify
Spotify Online Müzik Dinleme Programı

İndir14 MB
Spotify Windows-phone
Spotify Windows-phone Windows Phone için Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

İndir
Apple Music Android
Apple Music Android Android için Apple Müzik Uygulaması

İndir5 MB
Deezer Android
Deezer Android Android için Müzik Keşfetme, Paylaşma ve Dinleme Uygulaması

Apple Music Android Uygulaması Yayınlandı, Hemen İndirin!

Bu Yıl Spotify'a Kimler Damga Vurdu? 

Yazar: - 26.01.2017

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