Spotify'a da Zam Geldi

Bir çoğumuzun "aman 10 lirayı nereye vermiyoruz, müzik ruhun gıdası abi ya", diyerek kullandığımız Spotify, 2017’ye üzücü bir zam haberiyle başladı. Bireysel Premium Üyelik Paketi 9,99, Aile paketi ise 13,99 olan Spotify, artık yeni yıla yüzde elli zamla devam edecek.

Kullanıcılarına gönderdiği maille, üç ay daha aynı fiyattan devam edeceği ve sonrasında zam uygulamasının gerçekleşeceğini belirten Spotify müzik uygulaması, Nisan ayı itibarıyla bireyselde 13,99 olurken, aile paketinde 20,99 TL’ye yükselecek.Aile Paketlerine yeni katılacak üyelere de zamlı fiyat uygulanacağını belirten Spotify, yeni üyelerin ise direk zamlı fiyatı ödemeye başlayacağını belirtti.

Peki, Ya Diğer Müzik Servisleri?

Alternatif müzik programlarından akla ilk gelen Apple Music ve Deezer, Premium Paket fiyatlarında herhangi bir zam haberi duyurmadı. Aylık ücretleri Spotify'ın zam uygulanmadığı fiyatlarıyla aynı. Premium Bireysel üyelik bedelleri aylık 9,99. Apple Music yeni kullanıcılarına ilk üç ay ücretsiz deneme avantajı sunarken, Deezer’da bu süre 30 gün.

Kısaca artık “Evladım şu müzikleri nasıl indiriyorsun telefonuna, bana da yapsana.” , “Teyzecim, Spotify kullanıyorum ben.” , “Ne fay? Ya yapıver işte, çalsın.” , “Paralı ama bu.” , “Ay! kalsın o zaman.” gibi diyaloglara alışmaya başlasak iyi olacak.

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