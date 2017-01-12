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Spotify'dan Barack Obama'ya İş Teklifi Geldi

Obama Spotify

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı görevini iki dönem boyunca yürüten Barack Obama, artık başkanlık döneminin son günlerini geçirirken, Spotify’dan kendisine bir iş teklifi geldi.

Önümüzdeki hafta 8 yıldır yürüttüğü başkanlık görevini Donald Trump’a devredecek olan Barack Obama, 20 Ocak tarihinden sonra boşta kalacak. Daha önce de başkanlık dönemi bittiğinde kendisine yapacak iş aradığını esprili bir şekilde dile getiren Obama’ya ilk teklif İsveçli müzik devi Spotify’dan geldi. Şirketin CEO’su Daniel Ek, Obama’yı etiketlediği bir paylaşımda “Spotify’da bir işle ilgilendiğini duydum. Bunu gördün mü?” diyerek iş ilanının linkini verdi.

Spotify’ın web sitesinde yer alan iş ilanına göre, şirket bir “Playlist Başkanı” arıyor. Bu pozisyonda çalışacak kişi yeni playlist fikirleri üretecek. Ancak ilanda bu pozisyon için aranan şartlar oldukça dikkat çekiyor. Çünkü bu işe alınmak için iyi bir konuşmacı olmak, ekip ruhuna ve çalışma ahlakına sahip olmak, Nobel Barış Ödülü sahibi olmak ve de saygın bir ülkenin en az 8 yıl başkanlığını yapmak gibi şartları sağlamak gerekiyor ki bu kriterlere sahip olan kişi sayısı çok azdır.

Obama’nın başvurması halinde işe alınacağına kesin gözüyle bakılırken, bu esprili iş teklifinin perde arkasında Başkan Obama’nın İsveç’in ABD Büyükelçisi ile sohbetinde şaka yollu, Spotify’dan iş teklifi beklediğini söylemesinin yer aldığı anlaşıldı.

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Yazar: - 12.01.2017

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