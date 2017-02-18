Spybot Anti-Beacon uygulamasıyla Windows 10 işletim sistemli bilgisayarlarınızda gizliliğiniz için gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde çeşitli performans sorunları, hatalar, çökmeler ve daha pek çok sorunun çözümü için otomatik olarak hata raporlarını sunucularına göndermemizi sağlıyor. Hiç haberimiz dahi olmadan gönderilen bu raporlar, bazı kullanıcılara göre gizliliğimizi tehlikeye atıyor. Neyse ki Spybot Anti-Beacon uygulaması, bu sorunu kökten çözüyor ve çeşitli izleme (telemetri) sorunlarını kolayca durdurmanızı sağlıyor.

Microsoft’a gönderilen PC kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak istemeyen kullanıcıların gizlilik sorunlarını gidermesi amacıyla geliştirilen uygulamayı başlattığınızda, Immunize butonuna tıklamanız yeterli oluyor. Böylece bilgisayarınızda Microsoft tarafından bulunan izleme özelliklerinin hepsini anında devre dışı bırakabilirsiniz. Uygulamayı kullanırken bilgisayarınızda herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, değişiklikleri geri almak için Undo butonunu kullanabilirsiniz.

Eğer sizin de gizlilik konusunda endişeleriniz varsa ve Microsoft sunucularına kullanım bilgilerinizi göndermek istemiyorsanız, Spybot Anti-Beacon uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.