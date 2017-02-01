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Squad Wars
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Squad Wars

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Squad Wars
Squad Wars
Squad Wars
Squad Wars
Squad Wars

Counter Strike benzeri oyunları seviyorsanız Squad Wars hoşunuza gidebilir

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Squad Wars eğer mobil cihazlarınız üzerinde nişan alma yeteneklerinizi konuşturabileceğiniz bir FPS oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz Counter Strike benzeri bir FPS oyunu olan Squad Wars'da büyük bir turnuvaya katılan kahramanların yerine geçiyoruz. Gizemli bir milyarder tarafından düzenlenen bu turnuvaya savaşçılar takımlar halinde katılıyor. En iyi takım ise büyük bir ödülün sahibi olmaya hak kazanıyor. Biz, silah kullanmaktaki ustalıklarımızı kullanarak ödülü kazanmak için mücadele ediyor.

Squad Wars içinde farklı PvP modları yer alıyor. Oyunda takım tabanlı savaşların yanısıra teke tek duellolar ya da herkesin kendisine çalıştığı çok oyunculu savaşlara katılabiliyorsunuz. Last Man Standing, 2'ye 2 karşılaşmalar, 3'e 3 karşılaşmalar oyunda karşınıza çıkacak farklı oyun modları.

Squad Wars içinde keskin nişancı tüfekleri, makinalı tüfekler, pompalı tüfekler, tabancalar gibi silahlar yer almakta. Oyunda 250'den fazla silah seçeneğine sahibiz.

Squad Wars'ın grafiklerinin başarılı olduğu söylenebilir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Cmune Ltd
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