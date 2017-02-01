Squad Wars(iOS)
Squad Wars, Counter Strike benzeri savaşları mobil cihazlarımıza taşıyor
Squad Wars güzel grafikleri bol aksiyon ile birleştiren ve online altyapıya sahip olan bir mobil FPS oyunu olarak tanımlanabilir.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Squad Wars'da Hunger Games - Açlık Oyunları filmlerine benzeyen bir senaryo bizi bekliyor. Oyunda gizemli bir milyarder büyük ödüllü bir turnuva düzenliyor ve bu turnuvaya dünyanın dört bir yanından savaşçıları davet ediyor. Turnuvada rakiplerini yenerek hayatta kalmayı başaran takım büyük ödülün de sahibi olmaya hak kazanıyor. Biz de bu savaşçılardan birinin yerine geçerek arenaya çıkıyoruz ve nişan alma yeteneklerimizi konuşturuyoruz.
Squad Wars içinde birçok farklı oyun modu bulunuyor. Bu modlarda dilerseniz teke tek duellolar yapabilir, dilerseniz 2'ye 2 veya 3'e 3 savaşlara katılabilirsiniz. Ayrıca çok oyuncunun katıldığı ve sadece tek bir kişinin hayatta kaldığı, herkesin kendine çalıştığı Last Man Standing moduna da oyunda yer veriliyor.
Squad Wars içinde Counter Strike oyunlarından alışık olduğumuz AK47, AWP ve Desert Eagle gibi farklı silahları bulabilmektesiniz Squad Wars'de güzel grafikler de sizi bekliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Cmune Ltd
Aksiyon Popülerleri
- Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
- Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
- Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
- Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City
- Super Mario RuniPhone ve iPad İçin Süper Mario Oyunu
Squad Wars Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı