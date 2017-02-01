Squad Wars güzel grafikleri bol aksiyon ile birleştiren ve online altyapıya sahip olan bir mobil FPS oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Squad Wars'da Hunger Games - Açlık Oyunları filmlerine benzeyen bir senaryo bizi bekliyor. Oyunda gizemli bir milyarder büyük ödüllü bir turnuva düzenliyor ve bu turnuvaya dünyanın dört bir yanından savaşçıları davet ediyor. Turnuvada rakiplerini yenerek hayatta kalmayı başaran takım büyük ödülün de sahibi olmaya hak kazanıyor. Biz de bu savaşçılardan birinin yerine geçerek arenaya çıkıyoruz ve nişan alma yeteneklerimizi konuşturuyoruz.

Squad Wars içinde birçok farklı oyun modu bulunuyor. Bu modlarda dilerseniz teke tek duellolar yapabilir, dilerseniz 2'ye 2 veya 3'e 3 savaşlara katılabilirsiniz. Ayrıca çok oyuncunun katıldığı ve sadece tek bir kişinin hayatta kaldığı, herkesin kendine çalıştığı Last Man Standing moduna da oyunda yer veriliyor.

Squad Wars içinde Counter Strike oyunlarından alışık olduğumuz AK47, AWP ve Desert Eagle gibi farklı silahları bulabilmektesiniz Squad Wars'de güzel grafikler de sizi bekliyor.