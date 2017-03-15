?     Geri Bildirim
TamindirHaberDonanımSSD Fiyatları Artacak

SSD Fiyatları Artacak

SSD Fiyatları Artacak

Eğer yakın zaman içinde bir SSD depolama birimi satın almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var; zira SSD fiyatları kısa süre içinde yüzde 10 civarında yükselebilir. SSD diskler, ilk piyasaya çıktıklarında klasik sabit disklerle kıyaslandıklarında inanılmaz bir performans artışı sunuyorlardı; fakat fiyatları el yakıyordu. Zamanla SSD disklerin maliyetleri düşmeye başladı. Artık kabul edilebilir fiyatlarla işletim sistemimizin yanında oyun da depolayabileceğimiz kapasiteye sahip SSD'ler alabiliyoruz.

SSD disklerin piyasaya çıkmalarından sonra SSD üreticileri yeni teknolojielr geliştirerek SSD'lerin ömrünü uzatmayı, performanslarını artırmayı başardılar. Buna bağlı olarak da yeni çıkan SSD'lerin fiyatları önceki SSD modellerine göre yüksek olmaktaydı. Fakat SSD fiyatlarındaki yeni dalgalanma çok farklı bir sebebe sahip. SSD disklerin kalbini oluşturan NAND bellek çiplerin toplam üretim kapasitesinin artan talebi karşılayamayacak seviyede olduğu iddia ediliyor. Bunun nedeni olarak da PC pazarında ve buna ek olarak akıllı telefon dünyasında SSD talebinin artması gösterilmekte.

Yaşanan bu NAND bellek çipi arzı azlığının sonucu olarak yeni masaüstü ve dizüstü bilgisayar modellerinde yüksek kapasiteli SSD disklerle karşılaşmayabiliriz. Eğer SSD'ler için güzel indirimler yakalarsanız bu indirimleri kaçırmamanızda fayda var.

Western Digital İlk SSD Modellerini Duyurdu

Samsung SSD Pazarında Dünya Lideri Oldu

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 15.03.2017

SSD Fiyatları Artacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Shadow of War'ın Hikayesi ve Dünyası ile İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı Shadow of War'ın Hikayesi ve Dünyası ile İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir sızıntı sonrasında aciliyetle duyurulan Middle-Earth: Shadow of War ağzımızı açık bırakan bir sinematik…
YouTube Yorumlarına Yeni Bir Soluk Geliyor YouTube Yorumlarına Yeni Bir Soluk GeliyorGoogle her zaman yaptığı gibi küçük sunucu değişikleri ile kullanıcı ara yüzlerinde değişlik yapmaya devam ediyor. Yapılan son güncelleme… 16 Nisan Referandumu Seçmen Sorgulaması Hizmete Girdi 16 Nisan Referandumu Seçmen Sorgulaması Hizmete Girdi16 Nisan tarihinde anayasa değişikliğine dair yapılacak halk oylamasında seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacakları belli oldu. YSK yaptığı…
Türk Hackerlar, Borussia Dortmund ve Hollanda Twitter Hesaplarını Hackledi Yandex Navigasyon Teknolojisinde Devrim Yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

DONANIM HABERLERİ