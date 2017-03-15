SSD Fiyatları Artacak

Eğer yakın zaman içinde bir SSD depolama birimi satın almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var; zira SSD fiyatları kısa süre içinde yüzde 10 civarında yükselebilir. SSD diskler, ilk piyasaya çıktıklarında klasik sabit disklerle kıyaslandıklarında inanılmaz bir performans artışı sunuyorlardı; fakat fiyatları el yakıyordu. Zamanla SSD disklerin maliyetleri düşmeye başladı. Artık kabul edilebilir fiyatlarla işletim sistemimizin yanında oyun da depolayabileceğimiz kapasiteye sahip SSD'ler alabiliyoruz.

SSD disklerin piyasaya çıkmalarından sonra SSD üreticileri yeni teknolojielr geliştirerek SSD'lerin ömrünü uzatmayı, performanslarını artırmayı başardılar. Buna bağlı olarak da yeni çıkan SSD'lerin fiyatları önceki SSD modellerine göre yüksek olmaktaydı. Fakat SSD fiyatlarındaki yeni dalgalanma çok farklı bir sebebe sahip. SSD disklerin kalbini oluşturan NAND bellek çiplerin toplam üretim kapasitesinin artan talebi karşılayamayacak seviyede olduğu iddia ediliyor. Bunun nedeni olarak da PC pazarında ve buna ek olarak akıllı telefon dünyasında SSD talebinin artması gösterilmekte.

Yaşanan bu NAND bellek çipi arzı azlığının sonucu olarak yeni masaüstü ve dizüstü bilgisayar modellerinde yüksek kapasiteli SSD disklerle karşılaşmayabiliriz. Eğer SSD'ler için güzel indirimler yakalarsanız bu indirimleri kaçırmamanızda fayda var.

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