SSD Fiyatları Önümüzdeki Sene Düşebilir

Eğer bilgisayarınıza SSD takviyesi yapmayı düşünüyorsanız bir süre daha beklemenizde fayda olabilir.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda sizlerle SSD fiyatları hakkında bilgiler paylaşmıştık. Bu haberimizde SSD fiyatlarının artacağını belirtmiştik. Bu artış fiyatlarda ciddi bir etki yarattı ve SSD fiyatları eskisine göre yüzde 20 ile 30 arasında artış gösterdi. Bu durumun sebebi SSD'lerde kullanılan NAND çiplerin arzındaki düşmeydi. SSD üreticileri şu an için bir geçiş dönemindeler. Eski SSD modellerinde kullanılan standart NAND çipler yerlerini yeni nesil 3 boyutlu NAND çiplere bırakıyorlar. 3 boyutlu NAND çipler sayesinde de SSD'ler daha yüksek performans sunabiliyorlar.

SSD üreticileri 3 boyutlu NAND çiplere geçerken doğal olarak standart NAND çiplerin üretimini azaltıyorlar. Ayrıca 3 boyutlu NAND çip üretimi de talebi karşılayacak yeterliliğe henüz kavuşmuş değil. Bu durumun sonucu olarak da SSD talebi sabit kalırken, arzı düşüyor ve fiyatlar yükseliyor. Fakat uzamanlar bu durumun 2018 yılında değişeceğini öngörüyorlar.

SSD üreticileri 3 boyutlu NAND çiplerinin üretimine yatırım yaptıkça üretim kapasitesi de artacak. 2018 yılından itibaren bu yatırımların etkisini göreceğiz. Bu sayede SSD fiyatları eski seviyelerine inecek; hatta SSD fiyatlarının eskisinden daha da aşağı inebileceği iddia ediliyor.

SSD fiyatlarındaki ciddi düşüş sayesinde daha yüksek kapasiteli SSD'leri daha ucuza alabilmemiz mümkün olabilir. Eğer aceleniz yoksa SSD almak için önümüzdeki seneyi beklemek uygun olabilir.

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