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Stairway
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Stairway

Stairway İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Stairway
Stairway
Stairway
Stairway

Topu merdivenden indirmek ne kadar zor olabilir?

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Stairway, merdiven basamaklarından hızlıca inen topu kontrol altında tutmaya çalıştığımız eğlenceli bir Android oyunu. Sinir edici zorlukta olmasına karşın bağımlılık yapan oynanış sunan mobil oyunlara bir yenisi daha eklendi diyebilirim.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle küçük ekranlı telefonda da rahat, keyifli oynanış sunan Stairway, döner merdivenden son hız inen topu kontrol etmemizi istiyor. Sürekli dönen merdivenin basamaklarından kendi kendine inen topun yönünü ayarlamamız gerekmiyor. Tek yaptığımız basamak bitişinde dokunmak. Ancak merdivenin yapısından bu hareket bir noktadan sonra zorlaşmaya başlıyor.

Pür dikkat, harika zamanlama, sabır üçlüsünü gerektiren oyunlardan Stairway. Top oyunlarını seviyor, biraz da zor olsun diyorsanız tavsiye ederim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
The Mascoteers
Stairway QR Kodu Okutarak İndir

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