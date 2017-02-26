Stairway
Topu merdivenden indirmek ne kadar zor olabilir?
Stairway, merdiven basamaklarından hızlıca inen topu kontrol altında tutmaya çalıştığımız eğlenceli bir Android oyunu. Sinir edici zorlukta olmasına karşın bağımlılık yapan oynanış sunan mobil oyunlara bir yenisi daha eklendi diyebilirim.
Tek dokunuş kontrol sistemiyle küçük ekranlı telefonda da rahat, keyifli oynanış sunan Stairway, döner merdivenden son hız inen topu kontrol etmemizi istiyor. Sürekli dönen merdivenin basamaklarından kendi kendine inen topun yönünü ayarlamamız gerekmiyor. Tek yaptığımız basamak bitişinde dokunmak. Ancak merdivenin yapısından bu hareket bir noktadan sonra zorlaşmaya başlıyor.
Pür dikkat, harika zamanlama, sabır üçlüsünü gerektiren oyunlardan Stairway. Top oyunlarını seviyor, biraz da zor olsun diyorsanız tavsiye ederim.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- The Mascoteers
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