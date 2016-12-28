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Stajim
TamindirMobilİş DünyasıStajim - IPhone Ve IPad Için Staj Arama Uygulaması

Stajim

Stajim İndir Hemen İndir

51.4 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Stajim
Stajim
Stajim
Stajim

Öğrenciler ve işverenleri bir araya getiren harika bir uygulama

Gökhan Abay Son güncelleme 50 dakika önce

Stajim, öğrencilerin çok işine yarayacak bir staj arama uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, staj arama derdini en aza indirerek okuduğunuz bölümle ilgili şirket ilanlarını inceleyebilirsiniz.

Staj aramak henüz iş hayatına girmemiş öğrenciler için gerçekten zorlu bir süreç. Geleceğe atılacak ilk adım olarak görülen bu staj arama süreci, insanların hayatlarını kazanacağı işe kavuşmak için çok önemli. Stajim uygulaması işte bu sürecin daha rahat geçmesi için oluşturulmuş bir öğrenci-işveren buluşması olarak dikkat çekiyor. Oluşturduğunuz profile göre, okuduğunuz bölümle ilgili olan staj ilanlarına erişebiliyorsunuz. Zaten uygulamanın "akıllı eşleştirme" sistemini gördüğünüzde "işte aradığım uygulama bu" diyeceksiniz. 

Sevilen şirketleri takip edebilme, güncellenen ilanları görebilme, takip edilen şirket ilan açınca bildirim alabilme, değerlendirme sürecinin ne olduğu ile ilgili bilgi alabilme gibi özelleri de içerisinde barından Stajim uygulaması, öğrencilerin uzun süre bekleme sorununa da çözüm üretiyor. Diğer yandan stajyerine maaş veren şirketleri filtreleme özelliğinin olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Eğer staj arayan bir öğrenciyseniz Stajim uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneririm.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
STJ İnsan Kaynakları Bilişim ve Danışmanlık A.Ş.
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