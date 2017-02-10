Star Conflict Heroes eğer bilim kurgu temalı bir rol yapma oyunu oynamak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir uzay savaşı oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir RPG olan Star Conflict Heroes'da insanoğlunun uzayda var olma çabasına tanık oluyoruz. Bu mücadelede varlığımızı devam ettirebilmek için tek savaşmamız gereken güç uzaylılar da değil. Uzay eşkiyaları kaynaklarımızı ele geçirmeye çalışıyorlar, bunun yanısra diğer oyuncular da bizimle savaşabilşiyor.

Star Conflict Heroes'daki savaşlara katılabilmek için kendi uzay gemisi filomuzu kuruyoruz. Oyun içinde keşfedilmeyi bekleyen birçok farklı gemi türü bulunmakta. Galaksiyi dolaşıp savaşları kazanarak yeni gemilerin kilidini açıyoruz, ayrıca bize sahip olduğumuz gemileri geliştirme imkanı da veriliyor.

Star Conflict Heroes'da 4'erli takımlar halinde gerçek zamanlı online savaşlara katılabilirsiniz. Oyunun grafikleri oldukça başarılı.